郝龍斌首會汪洋 提九二共識

2018年06月06日 10:40 旺報 陳政錄

國民黨副主席郝龍斌6日於海峽論壇論壇大會前，與大陸全國政協主席汪洋進行兩人首次公開會晤，郝龍斌強調，2008年國民黨執政後，本於九二共識、反對台獨基本基礎下，兩岸關係非常穩定，惟政黨輪替後面臨嚴峻考驗，盼本次海峽論壇透過民間交流，解決問題。

海峽論壇6日上午舉辦論壇大會，汪洋、福建省領導，郝龍斌等均將出席致詞。在論壇大會前，兩岸代表先行舉行領導會見，陸方由汪洋、國台辦主任劉結一等人，會見郝龍斌、新黨主席郁慕明、中國統一聯盟主席戚嘉林、花蓮縣長傅崐萁等。

先行發言的汪洋表示，現在兩岸情勢嚴峻複雜，制度化交流被迫中斷，交流合作受到阻撓限制，對此情勢的兩岸關係，與會的同胞均相當關心，因此在新模式的對比下，海峽論壇舉辦別具意義。

汪洋認為，這表明兩岸同胞對促進兩岸和平發展的遠見，反映大家願意交流合作的意願，相當不容易。

郝龍斌回應，他對本次會見感到相當高興，因為汪主席曾在廣東任職五年，是台商的好朋友、老朋友，對於汪現職負責兩岸關係，台商、台胞們對此都有很高的期望。

郝龍斌同樣指出，現在兩岸關係非常嚴峻，因此更需加強溝通。他提到，2008年國民黨執政後，本於九二共識、反對台獨基本基礎下，兩岸關係非常穩定，惟政黨輪替後面臨嚴峻考驗，盼本次海峽論壇透過民間交流，解決問題。

郝龍斌舉台北、上海雙城論壇為例，透過交流學習創造兩地的互利共贏，如上海的「12345、有事找政府」，就是參考台北市的1999市民熱線；松山機場與上海直航，更進一步促進兩岸關係。

對於大陸惠台31項措施，郝龍斌以他近兩天會見福建省、廈門市領導，以及關注近期廈門市惠台60條落實情況等認為，「這是玩真的」。因此他也當面向汪洋表示，希望未來溝通管道能更暢通，惠台措施落實能更快、更有效率。

汪洋是接任前任俞正聲主席職位後，首次出席海峽論壇，並首次與郝龍斌進行公開會晤。

(旺報 )