利用台東在地食材 母女研發冰淇淋粽

2018年06月06日 10:44 中時 莊哲權

美濃冰品母女邱寶玉（左）、劉馨美（右）以在地食材推出創意冰淇淋粽，只送不賣。（莊哲權攝）

吃過「冰淇淋粽」嗎？台東縣卑南鄉青農劉馨鎂與媽媽邱寶玉聯手研發用紅藜、紅龍果、桑葚等在地食材製成的冰淇淋，裹上粽葉後，成為清涼爽口的迷你「冰粽」，在端午節連假推出，消費滿額即可獲贈，只送不賣。

劉家兆與妻子邱寶玉在台東縣卑南鄉創設美濃冰品已有22年，使用當地質好味甜的山泉水冰，不加防腐劑、香精，風味天然，女兒劉馨美加入後，提供更多創意，今年也代表高頂山休閒農業區推出農業體驗遊程。

只溶你口，不溶你手，打開粽葉，不同顏色的冰淇淋令人暑意全消，入口即化的酸甜滋味，有戀愛的感覺，也顛覆大家對於冰品口味的認知！

劉馨鎂說，最近天氣炎熱，加上端午節要到了，想到媽媽是包粽子高手，所以計畫在端午連假推出紅藜牛奶、桑葚、紅龍果、洛神等 等，各種不同口味的冰粽，只要來店消費滿200元就送一顆結合台東農特產品的冰淇淋粽子，數量有限送完為止。

劉馨美說，原本清明節想推出潤餅皮包冰淇淋，不過潤餅皮不好學、還沒研發成功，這次的冰淇淋粽算是研發成功，未來希望以多元的在地食材，搭配節氣推出各種不同的創意冰品，讓消費者更認識台東農特產品。

(中時 )