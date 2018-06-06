洛馬邀請赴美 土耳其仍有望取得首架F-35戰機

2018年06月06日 10:55 中時電子報 李靖棠

據土耳其DAILY SABAH新聞網報導，日前高喊要阻擋土耳其軍售的美國參議院，似乎是來不及將議案落實了，土耳其政府已表示，製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已向他們發出邀請函，將於本月21日出席首架F-35A戰機（F-35 Lightning II）交付儀式，此消息一出，勢必將讓美國國務院（US State department）陷入兩難的局面。

洛馬的邀請函上表示，「我們將期待能在6月21日、於美國德州沃斯堡空軍基地（Fort Worth, Texas），邀請您出席土耳其共和國首架F-35戰機的交付儀式。」報導中指出，首架F-35戰機將於飛行員完成訓練後、最快在2019年投入飛行任務；而其餘戰機和飛行員，則持續在美國進行訓練。

Irak kuzeyi Gara, Metina, Sinath_Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik olarak 17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları ile teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 12 hedef imha edilmiştir. pic.twitter.com/VCbltywbeW — TSK (@TSKGnkur) 2018年5月18日

Irak kuzeyi Hakurk bölgesi ile Siirt/Pervari ve Tunceli kırsalına yönelik, 01-02 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/wdlZs9iGhC — TSK (@TSKGnkur) 2018年6月2日

F-35匿蹤戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

土耳其的F-35戰機計畫，擬逐步替換現役舊型的F-16（F-16 Fighting Falcon）機隊。本應是單純的盟友軍售訂單，但卻有三名美國國會議員：蘭克福德（James Lankford）、珍妮·沙欣（Jeanne Shaheen）和提力斯（Thom Tillis）聯名提案，懷疑土國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）與俄羅斯走太近，一旦對其出售最新型的F-35戰機，恐造成相關機密資訊和設備外洩，對於美國與盟友國防安全有極大威脅，要求政府阻止出售F-35戰機給土耳其。

事實上，近年有意擴大戰備力量的土耳其，除了空軍用的傳統型F-35A戰機，也考慮採購一部分能短場起降（short take-off and vertical landing, STOVL）的F-35B型戰機，配置於海軍新打造的安那托利亞號兩棲突襲登陸艦（TCG Anadolu）。與美軍的胡蜂號（USS Wasp ,LHD 1）類似，安那托利亞號預計在2021年服役，將成為土耳其海軍的旗艦。這對於鄰近的希臘和以色列而言，無疑是增加地中海東岸動盪的遠因之一。

(中時電子報)