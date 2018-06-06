中醫大60周年校慶 期許當台灣史丹佛

中國醫藥大學6日舉辦60周年校慶慶祝活動，與會人員合影。(林欣儀攝)

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副總統陳建仁6日上午參加中國醫藥大學60周年校慶活動，肯定中醫大在教學、研究與服務等方面發展。(林欣儀攝)

中國醫藥大學6日歡慶建校一甲子，副總統陳建仁、台中市長林佳龍都表達祝賀，現場氣氛熱鬧。林佳龍強調，中國醫大水湳校區及研究中心將動土，未來朝智慧教育與醫療發展，將代表台灣邁向世界頂尖。中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海則期許學校成為台灣的史丹佛大學。

蔡長海指出，中國醫藥大學是台灣第一所同時培育中、西醫學人才的學校，10多年來辦學成效卓著，曾連續12年獲教育部教學卓越大學獎助，去年更榮獲上海交通大學世界大學學術排名第197名，目前全台擁有14家醫療體系醫院並成立多個國際級研究中心。

蔡長海說，中醫大同步發展新竹健康產業園區、水湳國際健康產業學園區，在水湳方面規劃「教學及推廣教育區」、「國際醫療教研服務中心區」及「老年醫學中心區」、「研發及產學合作區」，預定2020年8月前可進駐，未來將發展尖端醫療、智慧輔具並設立醫學博物館，要打造世界地標。

林佳龍表示，教育與醫療關係著社會是否健康的重要原因，中醫大將在水湳建設3棟大樓與中心，目前土地已完成點交，將投入智慧建築、商務及醫療等建設，全部採取最新AI與人工智慧，水湳園區將奠定下一個60年對大學的想像。

陳建仁強調，中醫大在教學、研究與服務等方面都有突破，相信其未來定可與史丹佛並駕齊驅。

(中時 )

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