美商會發表《2018台灣白皮書》 建議三修《勞基法》與穩定電力供應

2018年06月06日 10:50 中時 楊孟立 、 黃世麒

台北市美國商會會長章錦華（見圖）。（黄世麒攝）

台北市美國商會今天發表《2018台灣白皮書》，美商會指出，去年所列出的83項議題當中，有11項獲得解決，另有21項被認為「有良好進展」，這是自2004年開始追蹤議題以來，解決最多項的一年。不過，《2018台灣白皮書》同時就《勞基法》與電力供應提出建議。

美商會科技委員會建議，政府應採用新思維來規範《勞基法》中專業與管理人員的工時，為了滿足知識經濟的勞資需求，專業和管理人員在工時規定方面應該比藍領員工有更大的彈性。白皮書指出，現行《勞基法》的法規架構，不僅危及對科技業至關重要的彈性，也大幅增加法規遵循的複雜性。此外，科技委員會也建議簡化大陸商務人士來台的簽證流程，並放寬每次簽證有效期限至30天。

鑑於在台灣投資興建研發中心與製造設施的全球跨國公司，其營運目標大多是為了服務其亞太地區的內部與外部客戶，其中包含中國大陸。能夠隨時與其內外部客戶維持緊密聯繫，以及能輕易有效率邀請其內外部客戶來台灣開會或受訓，都是確保經營成功不可或缺要素。

遺憾的是，台灣政府目前仍在大陸商務人士來台申請書上保留不必要的限制措施，如要求詳載來台期間的「每日」行程細節，簽證核發期限也已申請行程的天數為限，如有延遲出境事宜，申請單位將遭致嚴重懲罰。這項嚴格的官定可能阻礙台灣成為跨國公司在台設立亞太營運中心的誘因，阻礙產業整體競爭力，讓國外投資者卻步。

美商會能源委員會則呼籲，百分之百確保台灣能有持續、充足、價格穩定且具有競爭力的電力供應。在2025年實現非核家園及大幅減碳的前提下，若要現有與未來的製造業投資者有信心在台推動重大的新計畫，政府必須要提供詳細的能源政策發展計畫以因應各種突發事故。

白皮書指出，台灣正進入一個能源供應成本與可靠性逐漸出現不確定性的時期，此時正需要一套井然有序、管理能源轉型的綜合藍圖。能源委員會支持風力和太陽能等再生能源開發，但是從其他市場所獲得的經驗，過快轉型採用大量再生能源，會大幅提升能源的成本壓力，這是產業用電大戶所關心的議題，對台灣吸引國內與國外製造業投資的競爭地位方面也會產生負面影響。

(中時 )