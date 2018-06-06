台北101這夏超動感 聯名卡友最高5％回饋

2018年06月06日 10:50 中時 郭家崴

台北101 HUBLOT BIG BANG 2018世足賽官方腕表，16萬1000元。（台北101提供）

世界盃足球賽14日開踢，時尚品牌跟上潮流發表相關系列商品，台北101購物中心齊聚時尚精品旗艦店，明（7日）起至18日「這夏超動感」檔期活動推出會員專屬好康，凡持尊榮卡、禮讚卡且下載台北101 MALL APP成為APP電子會員的顧客，會員點數101 Point購物金雙倍送。

6月7日至10日首5日憑APP電子會員條碼消費滿萬元送大英自然史博物館展雙人入場券，該展覽從超過8000萬件館藏，精選227件展品首度來台，6月29日至至9月16日於中正紀念堂2、3展廳展出；6月7日至18日消費滿3萬元送鼎泰豐烏龍茶禮盒；6月11日至14日消費滿20萬元送Bose SoundWear Companion揚聲器；6月16日至18日不限金額消費送秋季旅展門票，以上贈品皆數量有限，送完為止。

活動期間凡刷台北101聯名卡並持台北101 MALL APP電子會員條碼，消費滿額可擇一門檻享限量專屬電子抵用券好禮，滿5000元送100元電子抵用券、滿2萬元送400元電子抵用券、滿6萬元送1200元電子抵用券、滿10萬元送2000元電子抵用券，回饋皆達2%，數量有限，送完為止。另，還有刷卡分期禮活動，分期單筆滿3萬元，送1500元電子抵用券，回饋最高達5%。

(中時 )