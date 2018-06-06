小朋友與恐龍嘶吼 拒菸保健康

2018年06月06日 10:49 中時 廖素慧

恐龍與小朋友嘶吼拒菸保健康。（廖素慧攝）

響應531世界無菸日、63禁菸節，嘉義市衛生局結合嘉義文創園區恐龍特展，舉辦菸害防制活動，6日恐龍出沒在民族國小，小朋友既驚喜不已，爭相和恐龍拍照，衛生局鼓勵小朋友將菸害防制的觀念帶進家庭生活，完成7天家庭無菸害紀錄者，可參加抽彩恐龍特展入場券。

嘉義市政府祕書長賴明煌、衛生局祕書莊美如、民族國小校長查顯良領銜演出這場「恐龍出沒記」，主角是超級巨大的公恐龍、母恐龍及2隻小恐龍，攜帶各式各樣的反菸標語，恐龍家族浩浩蕩蕩進入民族國小活動中心，場面壯觀。

現場師生?動起來，驚聲尖叫，「哇！好大隻的恐龍！」、「恐龍來了！」、「好想騎恐龍…」，隨後，恐龍家族與小朋友互動及合照，小朋友還跟著恐龍嘶吼「我家不吸菸，健康每一天！」。

賴明煌表示，世界衛生組織統計，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般民眾高出20％至30％，長期生活在二手菸環境中的兒童，更會造成或加重幼兒氣喘、支氣管炎等疾病，面對菸害，要勇於為自己的健康發聲。

市衛生局6月舉辦「無菸六月天」菸害防制系列活動，凡本市各幼兒園、國民小學學生，即日起至6月30日止，於同意書查檢表上完成7天家中無菸害之紀錄，即可參加嘉義文化創意產業園區「恐龍夢公園」免費入場券抽獎活動，預計7月9日公開抽獎。

(中時 )