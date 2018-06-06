北市府赴北農查帳 游淑慧批：查晚了

北農總經理吳音寧。（資料照片）

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中時電子報
國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書上po文。翻攝國民黨台北市議員參選人游淑慧臉書

北農總經理吳音寧上任後風波不斷，除殘菜送溪州外，最近更爆發魚翅宴、公費送禮、送洋酒綁椿等爭議，北市政風處昨下午派員去查帳，國民黨台北市議員參選人游淑慧剛在臉書上表示，北市府是大股東，柯文哲市長在議會接獲檢舉派人去查，很多人還覺得「查晚了」，覺得柯P可能還看在蔡英文面子上，所以現在才查！

對於政大教授徐世榮在臉書上痛批柯文哲，配合藍營打擊霸凌吳音寧，游淑慧剛在臉書上諷刺表示，現在中研院院士或大學教授，都會出現吳茂昆、徐世榮這種讓人瞠目結舌的學者風範？

她說，音寧的官位是框金又包銀。人民頭路不值錢；音寧若開嘴是金言玉語，阮若是加講話，唸咪就出代誌！民意代表、媒體、人民都是站在監督角色，只要有合理的證據、懷疑、客觀事實，都能提出質疑！而有權力、有調閱權的行政和司法單位當然能調查！

游淑慧表示，北市府是大股東，柯文哲市長在議會接獲檢舉，不能去查帳嗎？難道徐世榮認為柯P要包庇到底，才是民主、才是好長官嗎？哪要設監察人幹嘛？很多人還覺得「查晚了」，覺得柯P可能還看在蔡英文面子上，所以現在才查！民進黨指控國民黨「藏電」，有舉證嗎？民進黨指控國民黨「賣台」，有舉證嗎？

(中時電子報)

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