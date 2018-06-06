世足》倒數8天－最強比利時 比下有餘惜比上不足

2018年06月06日 12:24 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

「歐洲紅魔」比利時曾在1986年獲世足殿軍，目前的陣容卻被認為是隊史最強的「黃金世代」，從鋒線的阿札（Eden Hazard）、助攻神人德布勞內（Kevin De Bruyne）、後防領袖孔帕尼（Vincent Kompany）到門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），幾乎每個位置都有世界級球星。

然而，他們的潛力和實力真的完全發揮了嗎？從2014世足賽到2016歐洲國家盃均止步8強來看，顯然不符合外界的高度評價。

一手好牌卻胡不了，操盤手難辭其咎。比利時前年歐洲盃後撤換了原教頭威爾莫茲（Marc Wilmots），繼任者馬丁尼茲（Roberto Martinez）領軍拿下前進俄羅斯的門票，戰術評價確實稍勝一籌，仍被認為「比下有餘但比上不足」。

「小魔獸」盧卡庫是比利時在世足資格賽的進球王（路透資料照）

比利時在世足歐洲區資格賽打出9勝1和的不敗戰績，進了跟德國一樣多的43球，還不夠好嗎？首先，比利時所在的H組有賽普勒斯、直布羅陀、愛沙尼亞等弱旅，希臘、波士尼亞與赫塞哥維納也威脅不大，漂亮戰績只能做為參考。

馬丁尼茲上任首戰是前年9月對西班牙的友誼賽，0比2落敗的差距仍顯而易見。他在世足資格賽改踢3-4-2-1陣型，中鋒「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）背後有阿札、梅騰斯（Dries Mertens）相輔，左右中場積極押上，德布勞內也能送出致命傳球，得以一路痛宰弱旅。

比利時助攻神人德布勞內幫助曼城贏得本季英超冠軍。（路透資料照）

然而，一旦碰上控球能力也強的對手，比利時的問題就暴露出來了。3-4-3的中場中路僅有兩人，比利時若無控球優勢，德布勞內得為防守疲於奔命，無法發揮其助攻神技，攻防體系立刻停擺，對日本、墨西哥的友誼賽都顯露無遺。

這支比利時目前能踢順風球，在局面占優時展現他們的貴族般的高雅球技。但就像漫威電影《復仇者聯盟》，劣勢作戰就需要「綠巨人」浩克出馬狂砸一番，搗亂對手也掩護指揮官，這個人在比利時就是德布勞內，紅魔卻少了一頭野獸。

奈格蘭是比利時最狂野的中場球員，卻不為現任教頭馬丁尼茲所喜。（美聯社資料照）

其實他們有這個人選，但AS羅馬的壞小子奈格蘭（Radja Nainggolan）始終得不到青睞，這次世足賽又被馬丁尼茲捨棄，索性憤而宣布退出國家隊。馬丁尼茲或許顧全了球隊紀律和管理，卻使比利時少了逆境突圍的B計畫。

在6月2日的友誼賽，比利時以0比0踢平C.羅納多（Cristiano Ronaldo）仍在休息調整的葡萄牙，再次暴露他們面對強隊的問題，還傷了前隊長孔帕尼。馬丁尼茲的23人正選名單沒有捨棄孔帕尼，但防線又多了一個變數。

G組的巴拿馬與突尼西亞不足以威脅比利時，但想奪冠不能光宰弱隊，與英格蘭之戰將決定紅魔能否在16強避開衛冕者德國、直進8強。其實這批黃金世代的天賦足以抗衡任何對手，只是想要名留青史，得先證明他們能夠擊敗強隊，一旦踏出這步粉碎心魔，突破上屆8強甚至超越32年前的殿軍成就，都不再是夢想。

比利時前隊長孔帕尼在對葡萄牙的熱身賽受傷，仍被列入23人正選名單。（路透資料照）

比利時小檔案

★世界排名：3

★世足參賽次數：13

★世足最佳成績：殿軍（1984年）

★上屆成績：8強（0比1負阿根廷）

★總教練：馬丁尼茲（Roberto Martinez）

★台灣運彩奪冠賠率：11.00

(中時電子報)