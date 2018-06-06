車道不連貫、標示不清 楊典忠促打造清水環城自行車道

市議員楊典忠質詢說，海線自行車道不連貫、標示不清，要求市府打造清水環城自行車道！（陳世宗攝）

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台中市是自由車城市！台中市議員楊典忠6日針對自行車道規畫提出質詢，他表示，現有自行車道很多都還是台中縣時期開闢，但是缺乏經費與養護情況下，出現自行車道不連貫、標示不清、斷頭路、車道未雙向等問題，甚至連自行車道地圖都還是合併前的圖，讓很多自行車車友邊騎邊納悶。

楊典忠認為，雖然林市長自行車369計畫600公里已經達成，但是各項自行車道問題應該改善解決、與時俱進，而清水區已有八條自行車道，應規劃成一條62.9公里的環城自行車道，屆時將是台中市唯一連接山海美景與清水地方美食的自行車道系統，提升海線觀光新動能。

副市長林陵三說，舊的圖資標線都應該更新，優化台中市自行車道。

觀旅局長陳盛山表示，目前清水區自行車道，除了既有的五福圳自行車道、臨海路自行車道、清水大排自行車道，加上本局新建置的濱海自行車道和高美自行車道，確實已成為清水環城自行車道系統，目前亦積極爭取體育署前瞻計畫，改善既有的五福圳自行車道、臨海路自行車道設施，提升自行車道服務水準，打造完善的清水環城自行車道系統。

市議員楊典忠指出，清水五福圳自行車道很出名，但是清水友很多好吃好玩的自行車路徑，從清水鰲峰山公園出發，可以騎五福圳自行車道(7公里)，到台中港火車站，可以逛清水客庄、再走大楊自行車道到大楊油庫美軍越戰遺跡，順路騎著高美自行車道、濱海自行車道，沿途欣賞大甲溪河岸景觀、美軍越戰遺跡高北加壓站，可以到高美濕地木棧道，生態景觀美不盛收。

騎臨海路自行車道接臨港路自行車道11公里到梧棲漁港，這裡有全台中市最新鮮的現撈海鮮、也有觀光漁船可以出海觀賞白海豚，最後順著清水大排自行車道7.7公里，沿途可以欣賞鎮平老樹、可以騎到港區藝術中心、清水眷村文化園區，回到市區吃清水米糕、擀麵、肉圓仔湯，最後再回到鰲峰山公園！

楊典忠說，清水環城自行車道，都是既有的自行車道的串連，全長62.9公里，是台中市唯一有山有海的環城自行車道，非常適合半日騎自行車或全日遊的行程安排。

陳盛山表示，三年來市府不斷在推動串連苗栗綠光海風自行車道，一路到中彰海提、大肚橋，以及環狀式如清水系統自行車道，將直的環島一號線與橫的環狀系統串連起來，而今年將會優化提升清水自行車道功能，改善標誌、標線、雙語都會共同進行，預計年底可以看到具體成果。

(中時 )

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