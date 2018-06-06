買維他命根本白花錢 研究：只有葉酸…這幾種對身體有益

專家表示，幾乎沒有證據證明吃維他命可預防疾病，有時卻造成疾病。(圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

長久以來，維他命市場需求龐大，但它是否真對人體有幫助，愈來愈多證據顯示，其實多數人是白花錢了。最新研究指出，許多維他命和礦物質補充劑並沒多大用處，譬如維他命C不會讓感冒較快好，吃錯了可能致病甚至提高死亡風險。

根據《business insider》報導，一項刊登在《美國心臟病學會期刊》的研究指出，

維他命C、維他命D、鈣質補充劑和許多受歡迎的複合維他命，對人們的健康沒有實質性好處，且沒有證據顯示服用這些維他命能夠降低心血管疾病、心臟病發作、中風或早逝的風險。

這項研究是由聖米高醫院和多倫多大學合作展開，針對2012-2017年間所發布的數據和實驗作出分析。主要研究者戴維·詹金斯博士表示，「我們驚訝地發現，人們最常服用的補充劑居然收效甚微。」他指出，如果想服用複合維他命、維他命D、鈣片或維他命C，它們對身體是無害的，但也沒有明顯的益處。

不過，研究也發現了幾種對人體明顯有益的補充劑。葉酸和含有葉酸的複合維他命B或許能降低患心血管疾病和中風的風險。

研究還發現，一些維他命比其他維他命更有用。比如，鋅能縮短感冒周期，而維他命C卻不能，儘管人們一直以為維他命C能讓感冒好得快。另外，維他命D難以從食物中獲得，所以如果缺乏維他命D，那麼服用補充劑會比較有效。

此外，該研究也提醒，人們應該聽從醫囑，確保這些補充劑能補充自身所缺乏的某種維他命或礦物質。否則，像是大量服用抗氧化劑，就會對人體有害。而菸鹼酸（維他命B3）對血糖水平也有負面影響。

(中時電子報)

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