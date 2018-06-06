槍殺海陸上兵》清晨攻堅逮洪嫌 警： 續尋兇槍下落

屏東警方召開記者會說明最新案情
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中時電子報
槍殺何姓陸戰隊上兵在逃的嫌犯洪偉智，6日凌晨在台南善化落網，民宅屋主指出洪嫌是兒子帶回，他並不知情，直到清晨警方攻堅他才知道與通緝犯同屋共處一夜，相當驚慌。（莊曜聰攝）

海陸上兵誤殺案，涉嫌開槍兇嫌洪偉智今日清晨遭警方攻堅逮捕，屏東警局今天上午11時召開記者會，說明最新案情。

刑事局南打中心和屏東縣警方循線追查，警方掌握洪嫌行蹤，今日清晨6時許在台南善化胡厝寮一處透天民宅攻堅，洪嫌仍在睡覺時毫無反抗落網，目前仍於現場搜索中，將尋找作案的兇槍。專案小組曾在高雄要逮他，可惜被早一步逃跑。

警方針對兇槍尋獲狀況表示，洪嫌疑似在高雄大寮的一間旅館投宿，警方循線調查，發現屋內已人去樓空，只找到兩把槍的槍管抽離，分散在房間各地方，可能是預防警方找尋並脫罪。

警方今日凌晨2點開始埋伏，最終將洪嫌逮捕到案，現場還發現現場查獲到少量毒品以及現金18萬元，警方日前已將14名嫌犯偵查完畢，其中3名嫌犯羈押。警方表示，洪嫌生性狡猾、兇狠，行蹤不定，比對相關跡證，加上犯罪科技化，警方連夜追緝下才將洪嫌逮捕到案，以達成法治打擊犯罪的效果。

警方指出，這幾天洪嫌靠友人協助藏匿行蹤，以及針對今日逮捕洪嫌的善化民宅屋主，都會列入藏匿兇嫌的案情追查，至於詳細案情，待警方進一步調查後再公開，以免之後檢方調查，容易會有翻供、證據缺乏的問題。

(中時電子報)

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