影》霸氣主宰戰局！薛爾瑟連投9好球狂飆3K

2018年06月06日 11:20 中時電子報 蔡銘仁

Nine pitches, nine strikes.



That’s immaculate stuff from @Max_Scherzer. 🔥🔥 pic.twitter.com/92N71YjTbY — MLB (@MLB) 2018年6月6日

國民賽揚強投薛爾瑟(Max Scherzer)今年持續神勇，今(6日)先發對決光芒，再度展現身為王牌的絕對制宰力，不但只用99球繳8局失2分好投、狂飆13K，且還在6上大演三振秀，連投9顆好球取得3K，技驚四座，靠著薛爾瑟宛如神一般的身手，終場國民4比2奪勝。

截至今天賽前，薛爾瑟先發12場，僅吞下1敗，仍舊是國民的勝利保證。在國民甫輸掉與勇士的系列賽後，他這場披掛上陣，前7局完全沒給光芒機會，只被打2安、無失分，另飆出多達10次三振；其中6上的投球，更是神乎其技般演出完美的投球。

薛爾瑟該局面對8棒的菲爾德(Johnny Field)、9棒代打的阿洛尤(Christian Arroyo)和1棒羅伯生(Daniel Robertson)，用滑球、速球及變速球搭配，讓打者們完全摸不著頭緒，連投9顆好球送出3連K。他最後K掉羅伯生，全場歡聲雷動，不少球迷起立替他鼓掌喝采。

這是國民隊史第3次有投手投出如此完美的半局，薛爾瑟一個人就包辦其中2次；他除了今天，去年美國時間5月14日對費城人時，也曾演出9球連3K。另1次則由現轉隊到老虎的齊默曼(Jordan Zimmermann)，在2011年5月達成。

薛爾瑟生涯至少演出2次「完美半局」，連同他在內，大聯盟史上也不過5個人達成。前4個達標的投手，全都來自名人堂，分別是萊恩(Nolan Ryan)、藍迪強生(Randy Johnson)、庫佛斯(Sandy Koufax)及葛洛弗(Lefty Grove)，其中庫佛斯是唯一完成過3次的投手。

薛爾瑟直到8上，才被光芒攻破防線，2出局一二壘有人時，遭米勒(Brad Miller)二壘打狙擊，失掉2分。他投完8局後退場，9上國民「守護神」杜利托(Sean Doolittle)上場關門，連續解決3名打者，順利守住勝果。

薛爾瑟繳本季第11場優質先發，成為全聯盟首名達成10勝的投手，自責分率僅有1.95；照這個進度，他很有機會繼2013年和2016年後，生涯第三度挑戰單季20勝。國民贏球後，和國聯東區龍頭勇士間的勝差，縮小到僅0.5場。

(中時電子報)