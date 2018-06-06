汪洋：民進黨縱容去中國化 台獨伎倆註定失敗

2018年06月06日 11:53 旺報 陳君碩

大陸全國政協主席汪洋6日出席第十屆海峽論壇開幕式，汪洋在致詞時表示，民進黨當局放任縱容去中國化、漸進台獨，阻撓限制兩岸交流活動，使兩岸陷入政治僵局，他強調，兩岸同胞要共擔民族大義，保持高度警惕，絕不容忍台獨分裂勢力作亂，歷史將證明，任何違背民族大義和歷史潮流、挑戰一中原則、妄圖推動台獨的伎倆和行徑，都是註定要失敗的。

汪洋在接任政協主席後，首次出席海峽論壇，他在致詞時表示，兩岸同胞是骨肉鄉親、血脈相連的一家人，推動兩岸關係和平發展是兩岸同胞共同心願，1979年元旦大陸全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，鄭重宣示爭取和平統一的大政方針，呼籲兩岸同胞自由來往，盡快實現通航通郵，發展貿易，翻開兩岸貿易發展新篇章。他說，「雖然四十年來˙ 兩岸關係也歷經了風雨波折，但交流合作的大潮滾滾向前，不可阻擋。」

他以兩岸貿易數字指出，去年兩岸貿易額近兩千億美元，超過台灣對外貿易總額的三分之一

，大陸連續十七年是台灣最大出口市場，多年來也是台灣的最大順差，高達千億美元，每年

兩岸人員往來也日益密切，讓兩岸命運共同體成為生動現實。

汪洋話鋒一轉，批評民進黨當局縱容去中國化、漸進台獨的行徑，阻撓限制兩岸交流活動，及少數台獨分子蓄意破壞兩岸和平發展，使兩岸陷入政治僵局。

他表示，兩岸關係和平發展的根本前提，是堅持一中原則、堅決反對台獨，他說，一中原則是兩岸關係政治基礎，體現一中原則的九二共識，是確保兩岸關係和平發展的關鍵，堅持這個共同政治基礎，兩岸關係才能行穩致遠，破壞此基礎，兩岸互信將不復存在。

汪洋說，始終把堅持九二共識，作為同台灣當局和各政黨交往的基礎和條件，只有做到這點，任何政黨和團體同大陸交往都不會存在障礙，他表示，台獨分裂勢力及其活動損害兩岸關係和平發展，是台海和平穩定的最大威脅，必須堅決反對。

汪洋表示，兩岸同胞要共擔民族大義，保持高度警惕，絕不容忍台獨分裂勢力作亂，歷史將證明，任何違背民族大義和歷史潮流，挑戰一中原則，妄圖推動台獨的伎倆和行徑，都是註定要失敗的。他還引用習近平曾說過的話表示，中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式台獨分裂圖謀。

在汪洋提到對台的強硬喊話時，台下多次響起掌聲。

汪洋還指出，兩岸和平發展的強大動力就是促進經濟融合，兩岸經濟同屬中華民族經濟，開展互利合作具有得天獨厚優勢，今年是改開四十周年，將以此為契機以更大力度，推動改革開放，「台胞完全可以近水樓台先得月。」

汪洋表示，近日富士康將在大陸A股上市，相信今後這樣的企業會越來越多，大陸越發展、市場越開放，台胞受益就越多。他相信兩岸一家親、見面三分情，常來常往，就會越走越親，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼裂痕不能彌合。

汪洋說，兩岸同屬一個中國這個基本事實，任何力量都無法改變，兩岸交流合作得天獨厚 雙相利益需求 任何力量都壓抑不住，只要兩岸共同努力 和平發展道路一定能越走越寬廣。

(旺報 )