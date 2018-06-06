中市空汙改善 1月至5月平均PM2.5創8年新低

2018年06月06日 11:39 中時 盧金足

台中市環保局公佈1月至5月平均PM2.5，創下8年來新低紀錄。（圖／台中市府提供）

改善空汙見成效！台中市政府6日指出，根據行政院環保署空品監測站最新數據顯示，5月台中PM2.5月均濃度降至17.2微克/立方米，為近年同期最低紀錄，今年1至5月五個月PM2.5平均值則每立方米22.3微克，相較去年同期24.5微克改善2.2微克，更為8年來最低。

環保局長白智榮說，統計台中市轄內環保署空品監測站數據及中央氣象局資料，雖然5月份降雨量與降雨時數比去年同期減少約35％，降雨洗除PM2.5濃度的機率降低，但空氣品質相較去年仍有明顯改善，5月台中PM2.5月均濃度降至17.2微克/立方米，顯示市府推動各項空汙策略奏效。

台中今年1至5月PM2.5平均值每立方米22.3微克，相較去年同期24.5微克改善2.2微克，則為8年來最低。延用較嚴格舊標準的紫爆日數方面，1至5月累計共10天，較去年同期17天減少7天，減幅高達4成。

市府去年針對中火等固定汙染源，制定加嚴排放標準，並大減中火生煤500萬噸，創下歷史紀錄。今年更將不分大小燃油鍋爐全數納管，並將補助預算從105年的300萬元提升到今年3000萬元，目標年底前讓全數燃油鍋爐汰換成燃氣鍋爐，對於空品將有很大助益。

此外，針對移動汙染源，鼓勵市民汰換老舊二行程機車及柴油車，並持續加碼補助汰換經費，同時積極建置電動公車，從目前全國最多的85輛進一步增加至150輛；餐飲業者油煙管制則加碼列管至2000家，並不定期稽查，降低逸散汙染。

白智榮強調，空汙成因多元，並受地形、氣候、境內與境外汙染等各種因素影響，改善空汙是長期工作，也感謝各界的努力，包括各志工投入打掃行列、企業道路認養以及機車定檢站對汽機車的保養檢修等，盡管空品有大幅改善，但市府不會鬆懈，持續推動各項改善策略，讓台中空品越來越佳。

(中時 )