流浪貓「小霸王」被毀容致死 警竟要報案人刪文

2018年06月06日 11:50 中時 許家寧

流浪貓「小霸王」生前模樣相當可愛，讓許多網友相當不捨。（許家寧翻攝）

流浪貓「小霸王」疑遭凌虐致死，死狀相當悽慘，警方竟要報案人網路刪文。（許家寧翻攝）

流浪貓頭部全黑，雙眼睜得大大大，死狀相當悽慘。（許家寧翻攝）

誇張！花蓮吉安鄉昨天有民眾發貓咪橫屍路旁，臉部滿是油漬，疑遭毀容致死，氣得在臉書社團「花蓮同鄉會」PO文大罵並抱著屍體到派出所報案，未料警察竟要求他刪文，質疑警方態度消極，警方澄清，因為怕變態的嫌犯看到眾怒反而更高興，全案都有依規定受理。

愛貓志工陳姓女子說，在仁里八街發現一隻頭部全黑，雙眼睜得大大大的貓，死狀相當悽慘，一眼就認出平時在街頭餵養的浪貓「小霸王」，氣得在臉書社團PO文警告，大罵死變態！呼籲附近的住戶小心，不要讓毛小孩成為下一個無辜的受害者。

陳女氣得說，小貓這麼乖、這麼善良，為什麼要把牠燒成這樣，而且還燒牠的臉，讓牠死的那麼慘，你有病不會燒自己﹖不會去死一死嗎﹖花蓮網友也大呼「好心疼」，大罵「夭壽殘忍」，竟然有人這麼喪失天良、一定要揪出狠心的兇手。

陳女抱怨，小霸王如果是單純的死亡，也絕對不可能臉會黑成那樣，5日用紙箱帶著貓屍到吉安分局仁里派出所報案，但讓她生氣的是，警察竟要求她在「花蓮同鄉會」刪文，原因是怕施暴者看到大家如此生氣，心裡會更愉快，但也同意將文章撤下。

警方表示，初步研判死貓臉上有疑似油漬但沒有燃燒痕跡，不排除可能浸泡在機油裡窒息致死，強調依規定以疑似虐貓受理，並同步通報動保所，虐待動物致死亡已經違反動物保護法，可處6個月以上，2年以下有期徒刑，併科罰金20至200萬元。

(中時 )