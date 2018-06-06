流浪貓「小霸王」被毀容致死 警竟要報案人刪文

陳姓貓奴昨天抱著紙箱到派出所報案，盼早日揪出虐貓兇手。（許家寧翻攝）

友善列印
中時
流浪貓「小霸王」生前模樣相當可愛，讓許多網友相當不捨。（許家寧翻攝）
流浪貓「小霸王」疑遭凌虐致死，死狀相當悽慘，警方竟要報案人網路刪文。（許家寧翻攝）
流浪貓頭部全黑，雙眼睜得大大大，死狀相當悽慘。（許家寧翻攝）

誇張！花蓮吉安鄉昨天有民眾發貓咪橫屍路旁，臉部滿是油漬，疑遭毀容致死，氣得在臉書社團「花蓮同鄉會」PO文大罵並抱著屍體到派出所報案，未料警察竟要求他刪文，質疑警方態度消極，警方澄清，因為怕變態的嫌犯看到眾怒反而更高興，全案都有依規定受理。

愛貓志工陳姓女子說，在仁里八街發現一隻頭部全黑，雙眼睜得大大大的貓，死狀相當悽慘，一眼就認出平時在街頭餵養的浪貓「小霸王」，氣得在臉書社團PO文警告，大罵死變態！呼籲附近的住戶小心，不要讓毛小孩成為下一個無辜的受害者。

陳女氣得說，小貓這麼乖、這麼善良，為什麼要把牠燒成這樣，而且還燒牠的臉，讓牠死的那麼慘，你有病不會燒自己﹖不會去死一死嗎﹖花蓮網友也大呼「好心疼」，大罵「夭壽殘忍」，竟然有人這麼喪失天良、一定要揪出狠心的兇手。

陳女抱怨，小霸王如果是單純的死亡，也絕對不可能臉會黑成那樣，5日用紙箱帶著貓屍到吉安分局仁里派出所報案，但讓她生氣的是，警察竟要求她在「花蓮同鄉會」刪文，原因是怕施暴者看到大家如此生氣，心裡會更愉快，但也同意將文章撤下。

警方表示，初步研判死貓臉上有疑似油漬但沒有燃燒痕跡，不排除可能浸泡在機油裡窒息致死，強調依規定以疑似虐貓受理，並同步通報動保所，虐待動物致死亡已經違反動物保護法，可處6個月以上，2年以下有期徒刑，併科罰金20至200萬元。

(中時 )

槍殺海陸上兵》清晨攻堅逮洪嫌 … 罵趙藤雄「狗改不了吃X」 柯文哲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。