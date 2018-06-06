姚文智與柯文哲同台不尷尬 避談民調落後

2018年06月06日 12:43 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲今出席InnoVEX 2018國際新創特展開幕式，與行政院長賴清德、立委姚文智同台，與兩人互動不多，僅簡單握手致意。（陳燕珩攝）

民進黨與台北市長柯文哲分手後，黨內參選人姚文智首度在公開場合與柯同台，連同行政院長賴清德，3人上午同出席InnoVEX 2018國際新創特展開幕式，柯前後與姚、賴握手致意、併肩合照，但互動不多，也沒有交談。姚文智會後受訪強調，大家都在台北市，遇到也很自然，沒有尷尬。姚被問及民調遠落後國民黨參選人丁守中和柯文哲，他說這是昨天的問題，已經有人回答過了，不願多談。

柯文哲今上午率先現身會場，參觀完台北館攤位後，隨即到門口等著迎接賴清德，姚文智抵達會場後，先與柯握手致意，雙方無太多互動，待賴抵達後3人前往開幕式會場，途中柯與姚短暫併肩合照，但整場活動下來，柯與姚、賴交集不多，就連開幕剪綵排排站，中間也隔了不少來賓，隨後柯先行離場趕行程，並未受訪。

姚文智會後受訪被問到與柯同台的感覺，他笑說，這不是什麼問題，大家都在台北市，有那麼多活動，今天是中央和地方共同合作的活動，一定會遇到，沒有尷尬，一切很自然，選舉一回事，但產業的發展和台北市的進步是大家共同的目標。

不過，當有媒體問及，旺旺中時周一最新民調顯示，姚的支持度僅占12.2％，遠落後國民黨參選人丁守中和柯文哲。姚表示，這是昨天的問題，已經有人回答過了，不願多談。

由於民進黨決定提名姚文智當天，上午姚與賴清德參加活動，脫口說出「丞相起風了」，引發各界議論。今又有人問及此事，賴聽聞笑了一下，隨後姚被問認為院長是什麼意思？他笑說，賴清德跟他說，外面很熱，的確有風，有繼續替他加油。

有媒體問及，現場很多新創團隊跟年輕人，似乎都不太認識他，缺乏年輕人的支持會不會是參選劣勢？姚文智尷尬說，以後就認識了，沒關係。

儘管民進黨自提人選，不過北市府民進黨籍民政局長藍世聰昨在議會霸氣宣言，一定幫柯文哲輔選，希望被開除黨籍的時候，理由可以寫下「我支持柯文哲」。

姚文智說，黨部說如果是開除黨籍，只會寫「違紀助選」4個字，不會寫因未支持柯文哲。其實黨的立場很清楚，現在選舉競爭就要開始，但市政推動還是延續，在推動城市的發展上，他尊重藍世聰的決定，也期待他做好工作，只是黨規定選舉時，黨員不得替他人助選站台，這原則守住就好，大家都會體諒尊重。

(中時 )