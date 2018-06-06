來自美洲大陸 侏儸紀恐龍化石以7千萬拍出

2018年06月06日 11:47 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，一座來自美洲大陸、目前尚未確認物種的恐龍骨骼化石，於前天在巴黎進行拍賣，成功以236萬美元（約7,029萬台幣）的高價落錘售出，讓許多古生物學家為此感到挫折，但該化石當年是在私人土地上、並由私人出資挖掘，也因此讓擁有者得以將恐龍化石帶出美國進行拍賣。

這具具有高度研究價值的恐龍骨骼化石，尚有多處疑點未解，是學界很重視的樣本之一。而在拍賣消息傳出後，不少科學家感到憂慮，認為沒有一個學術單位與學者，有能力負擔那有如天價般的拍賣售價。印地安納大學（Indiana University）古生物教授波利（P. David Polly）無奈地表示，「即使世界級的大型博物館，也不可能有如此一筆鉅款能搶下拍賣！」

一具侏儸紀晚期的恐龍化石，於前日在巴黎以7千萬拍出。（圖/路透社）

正在整理恐龍骨骼化石的工作人員。（圖/路透社）

與許多化石發掘過程不同，這一具恐龍遺骸於2013年、在美國懷俄明州（Wyoming）一處私人土地上被發現。根據測定，化石的年代約距今1億5千萬年前，屬於侏儸紀（Jurassic creatures）晚期的生物。化石身長約9公尺、高約2.7公尺，古生物學家初步判定該化石應屬於肉食類的異特龍屬（Allosaurus）恐龍，但目前仍無法斷定其細分類。

1997年創下古生物化石拍賣紀錄、現為芝加哥菲爾德自然史博物館鎮館之寶的雷克斯暴龍骨骼化石。（達志影像/Shutterstock）

Look at the sky ! A #dinosaur !

Still ONE day to D-DAY...

Tomorrow at 6pm (Paris time) we will offer at #auction this amazing unknown species of dino

Come visit us at the #EiffelTower #paleo #paris #paleontology #dinoaguttes @LaTourEiffel #jurassic #JurassicWorldFallenKingdom pic.twitter.com/dcAF1MKQsp — Aguttes (@Aguttes_) 2018年6月3日

雖然歐美多國學者同聲譴責此次拍賣，但事實上，這並非恐龍化石首次投入拍賣市場，1990年在南達科他州西部發現、世界上現存最大且最完整的一具雷克斯暴龍（Tyrannosaurus rex）化石「蘇」（Sue），就在1997年投入拍賣，並由芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum of Natural History）以836萬美元（約2.49億台幣）購得，成為該館的鎮館之藏，也是迄今古生物化石拍賣的最高價。

(中時電子報)