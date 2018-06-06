市府查北農帳 丁守中酸：柯P打臉自己

2018年06月06日 11:47 中時 張立勳

國民黨台北市長參選人丁守中6日與黨籍市議員包粽，預祝年底選舉統統「包中」，面對柯市府突襲查台北農產運銷公司帳務，丁守中狠酸柯文哲，昨上午才說北農總經理吳音寧沒有操守問題，下午就去查帳，根本是在打臉自己。

迎接端午節，根據習俗，家裡有考生的家長會包粽子，取其諧音「包中」、「包你高中」，國民黨台北市黨部特別邀丁守中和黨籍市議員一起包粽討吉利。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹致詞時爆料，丁守中有廚師執照，包粽對丁來說很容易，但丁守中則是笑稱，他是第一次包粽子，「凡事起頭難，會愈來愈好。」丁守中也澄清，考過廚師證照，但因為很多媒體採訪，雖然做的菜都通過了，但國家考試中途離場不能發執照。

昨天台北市商業會成立支持丁守中後援會，丁守中表示，很多朋友陸續會成立後援會，網路、社群也有，但網路後援會還有很大努力空間，會一步一腳印前進。

至於北市府昨大動作針對北農查帳，丁守中強調，吳音寧基本上就是政治酬傭的職位，是民進黨和柯文哲協調結果，吳問題不斷，民進黨政府和柯市長都責無旁貸，昨天早上柯才說吳操守沒問題，下午就去查帳，這就是打臉自己的行為。

被問及和議員包粽子發揮國民黨擅長的組織戰？丁守中說，國民黨組織戰就是大家群策群力，過去所有議員、里長對基層服務都是最紮實的，民進黨平常都不跑基層，只有選舉時才跑，國民黨大家會群策群力發揮起來。

和國民黨新北市長參選人侯友宜形成「雙城奇謀」，丁守中說，將提出共同政見但還在仔細規畫中，現在正在草擬共同生活圈政見，雙北一定是緊密合作。

(中時 )