姚文智轟柯P：想換吳音寧就換 不要拿股權當藉口糾纏

民進黨台北市長參選人姚文智今早與現任市長柯文哲同場出席活動，兩人互動不多，僅簡單握手致意。（陳燕珩攝）

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台北市長柯文哲昨下令突襲北農查帳，引發議論，民進黨台北市長參選人姚文智強調，柯想換北農總經理吳音寧就換，不要一直糾纏。（陳燕珩攝）

台北農產運銷公司總經理吳音寧風波不斷，昨市長柯文哲下令要監察人到北農突襲查帳，被視為正式切割綠營。民進黨台北市長參選人姚文智今早與柯同場出席活動，會後受訪提到，柯文哲對總經理韓國瑜「愛之入骨」，對吳音寧卻好像「恨之欲其死」，若真的想換就換掉她，不要拿股權當藉口，每天糾纏在這裡。

針對北市府突襲查吳音寧的帳目，姚文智直言，很奇怪，前總經理韓國瑜擅發獎金，又惹出菜價問題，但柯文哲對他愛之入骨，反觀對吳音寧就好像恨之欲其死，且在處理爭議的過程裡，都沒看到柯關心農產運銷、菜價平穩，或對小市民的飲食講過什麼話，這實在很怪。

姚文智強調，如果真的覺得吳音寧不好用，作為台北市長絕對有權利換掉，不要怪罪到持股比例不夠，想換就換，不要每天糾纏在這裡，放著正事不做。

媒體問及，吳音寧現似乎成為民進黨地雷，國民黨稱支持民進黨就是支持吳音寧，姚文智說，他不懂為何國民黨和柯文哲那麼喜歡韓國瑜，那麼討厭吳音寧，若吳有爭議要檢舉她，就把證據攤開來，不要怪罪到政治。

他認為，吳音寧有她的問題，把問題整理清楚就好，該追究就追究，該還她清白就還她清白，該換掉就換掉，該給她工作空間，就好好給她工作空間。

(中時 )

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