雪崩斷交危機一周年！卡達遭封鎖最大贏家是...

2018年06月06日 11:53 中時電子報 蔡萱

卡達一夕之間遭到鄰國沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯和大公國、巴林和埃及等國斷交已滿一周年，卡達陷入也因此邊界遭封鎖，航空、旅遊、金融業甚至民生都陷入了危機，不過就在一年後的今天，卡達挺過了這場風暴反而成為了這場危機的最大贏家。

據美國《外交家》報導，由中東影響力強大的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林與埃及所組成的「反卡達聯盟」在去年6月用斷交逼迫卡達接受嚴厲的13項條件，其中包括關閉卡達具影響力的半島電視台（Al Jazeera）、停止支助多個地區伊斯蘭組織，同時卡達也被指控支持什葉派叛軍「胡塞組織」（Houthi ）。

這些要求顯然就是設計得過於嚴苛來讓杜哈於無法立即接受。涉入這起外交危機的高級波斯灣國家外交官透露，其實以沙國為首的反卡達聯盟認為，就算杜哈真的表面上接受了這樣的條件，但是實際上不可能改變杜哈的行為，所以真正的目的其實是要讓杜哈無法在獨立執行外交政策，也因此沙國陣營發起了大規模的外交手段來施壓，甚至讓公眾輿論的矛頭也都轉向杜哈。

然而這場危機卻一直是對卡達有利的，最明顯的證據就是美國總統川普今年4月與卡達國家元首哈馬德（Tamim bin Hamad Al Thani）會晤時，大改一年前與沙國同一陣線的態度，批評沙國資助恐怖組織，還大力稱讚卡達反恐有力。

除此之外，反卡達聯盟原本用意在於讓西方世界相信卡達也有嚴重的問題需要解決，但是效果似乎適得其反。主因在於反卡達的四方組織並沒有預料到卡達進行了一場大規模且有效的公關、遊說活動。據消息人士透露，斷交危機以來，卡達家大力道狠砸了高達15億美元（約新台幣億元）的公關費用，有效對沖也花了差不多公關費用的沙國廣告宣傳效果。

對此，真正受到影響的不是卡達反而是反卡達的四方組織，尤其是沙烏地阿拉伯的聲譽受到了前所未有的挫折。沙烏地阿拉伯過去花了很多心力在指控卡達支助敘利亞及利比亞恐怖組織，，這樣的指控也在兩處因危機與杜哈的關聯減少後被削弱了。卡達如今可以開始反擊這些指控都是沙國的有以意為之。

此外沙烏地阿拉伯新王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）的外交政策毀譽參半，也讓人忽略了該地區的其他問題。這些都讓即使反對的波斯灣國家官員也不得不承認，卡達以小國勝大國之姿，正在從這場衝突中獲勝。

另外，從經濟層面來看，反卡達的四國儘管對杜哈採取了陸海空經濟封鎖政策，但在很多方面並未有真正發揮作用，像是雖然四國禁止向卡達出口商品，但其實產生的影響有限，因為許多無法購買的產品，還可以用土耳其和伊朗的貨源取代。國際貨幣基金組織去年10月發表的報告指出，卡達是海灣地區增長最快的經濟體。

(中時電子報)