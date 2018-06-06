日歐將於下月簽署EPA 牽制美國保護主義

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《讀賣新聞》報導，日本政府大致決定，日本首相安倍晉三7月11日訪問比利時的布魯塞爾時，將與歐盟(EU)舉行經濟夥伴關係協定(EPA)的簽署儀式。

美國保護主義抬頭，且近來提高關稅等動作頻頻，日本擬與歐盟簽署EPA的目的在於，為了與歐盟一起推動健全的自由貿易推進體制。日本政府預定在今年秋天的臨時國會上提交EPA認可案，期盼能在明年初之前生效。

日歐EPA實現的話，人口約6億人、占全球的國內生產毛額(GDP)約3成的巨大自由貿易圈將誕生。日本政府預估，將為日本創造實質GDP年增約1%(5兆日圓)的經濟效應。

安倍預定訪問布魯塞爾的歐盟總部，與歐盟執行委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）等歐盟領袖會談，並簽署EPA協定。

由日本主導，日本、澳洲、加拿大、智利等11國簽署的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）認可案將在本屆日本國會上通過成立，可望今年內生效。

CPTPP和EPA協定的加盟國都是美國的主要貿易夥伴，如果這兩個協定都生效的話，將使以農畜產領域為主的美國立於相當不利的處境。

日本政府積極與對美國保護主義動向持否定看法的歐洲建構自由貿易圈，是想以此作為預定7月起展開的美日新貿易協定談判的後盾，也盼藉此促使美國重返《跨太平洋夥伴協定》(TPP)。

(中時 )

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