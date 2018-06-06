《全台最速報》槍殺海陸上兵 洪偉智台南落網

《全台最速報》槍殺海陸上兵 洪偉智台南落網

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中時電子報
綜合報導

《全台最速報》槍殺海陸上兵 洪偉智台南落網

◎槍殺海陸上兵 洪偉智台南落網

屏東警方偵辦海陸士兵遭槍殺案，日前屏東地檢署已對主嫌王念平等6人向法院聲請羈押獲准，至於涉嫌開槍殺人的38歲洪偉智，經過警方連日跟監追查，6日凌晨在台南將人逮捕歸案，目前正針對犯案細節進行釐清。

◎F-16墜機Day3 吳彥霆家屬五分山招魂

空軍F-16戰機墜毀五分山，飛官少校吳彥霆殉職，搜索過程邁入第3天，6日上午8時許，吳的家屬搭乘軍用巴士到山區招魂，預計結束後中午，將前往基隆市立殯儀館相驗。

◎保育瀕危石虎 中市府規劃生態廊道

「注意石虎出沒！」台中市政府為保育台灣現存唯一的原生貓科動物石虎，除變更花博場地，將棲地保留給石虎，並擬訂「台中市石虎保育自治條例」(草案)，首創石虎保育法制化；另進一步在石虎出沒熱點區，規畫「石虎遷移生態廊道」，完善石虎生態保育。

◎中市空品獲改善 PM2.5濃度創8年新低

改善空汙見成效！台中市政府6日指出，根據行政院環保署空品監測站最新數據顯示，5月台中PM2.5月均濃度降至17.2微克/立方米，為近年同期最低紀錄，而今年1至5月五個月的PM2.5平均值則每立方米22.3微克，相較去年同期24.5微克改善2.2微克，更為8年來最低。

(中時電子報)

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