前瞻經費約5成在鐵道建設 高科大組人才培育聯盟

在教育部及交通部支持下，高科大結合產官學界，今天正式成立「深耕鐵道技術人才培育策略聯盟」。（教育部提供）

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政府前瞻基礎建設將48％經費放在軌道方面，高雄科大在教育部及交通部協助下，鏈結11所大學、企業與政府機關，今天正式成立「深耕鐵道技術人才培育策略聯盟」，將深耕鐵道技術研發與人才培育布局，協助解決政府推動鐵道建設所面臨的問題。

我國推動鐵道建設，面臨技術人員之經驗傳承不易、專業人才培育機制不足、鐵道設備仰賴國外進口，以及鐵道控制系統應用研發闕如的困境與挑戰，尤其106年前瞻基礎建設計畫推動後，其中38項為鐵道建設計畫，此時乃是鐵道產業發展與工業技術提升的重要時刻。

台灣高鐵燕巢總機廠鄰近高雄科大第一校區，雙方於101年簽訂合作備忘錄，合設鐵道設備實驗室，由台灣高鐵提供業師授課與實作場域，學校則就產業議題導入教學及發展產學計畫，總計近5年內，高科大鐵道技術中心已為台灣高鐵設計出18項系統。

在這項基礎上，高科大今天進一步成立「深耕鐵道技術人才培育策略聯盟」，有11所大學加入，加上台鐵、高鐵、高捷、北捷、台灣世曦工程顧問公司、中鼎工程等，透過此產官學聯盟，共同發展鐵道技術研發與人才培育。

高雄科大表示，未來此聯盟的發展重點，將以號誌機電系統為核心技術，建構繼電連鎖、轉轍裝置和鐵道電路，以豐富的的教學資源與實務經驗提供各類鐵道問題彙整與處理方案。

教育部代理部長姚立德表示，已補助高科大鐵道設備實驗室7000萬元，也希望台鐵、高鐵、高捷及北捷等，能提供更多資源協助這個實驗室，為台灣培育更多的鐵道人才。

交通部長賀陳旦說，目前台灣高鐵和捷運的營運，都已事故少、維修高明在世界聞名，現在更要借用學界的腦子，研發出許多聰明的鐵道設備，再次提升台灣軌道建設的水準。

(中時 )

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