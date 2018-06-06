蔡英文簽署兒少帳戶條例 讓弱勢擁第一桶金

2018年06月06日 12:49 工商 崔慈悌

蔡英文今天簽署「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」並發布生效，凡是2016年之後出生，具有中低收入戶等身份的兒童和少年，未來每年可以由家長存入最多1.5萬元，政府也會存入相同金額，讓孩子在18歲後最多可領回54萬元的「第一桶金」，作為就學等用途。

「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」在今年5月15日於立法院三讀通過，總統府今天舉行蔡英文總統簽署記者會，並由行政院長賴清德，衛福部長陳時中、家扶基金會以及弱勢家庭代表劉媽媽等人出席共同見證。

賴清德在致詞時表示，弱勢家庭孩子常陷入低教歷等貧窮循環，蔡總統看到弱勢家庭的困境，決定以國家力量，系統性的幫助貧困家庭的孩子翻轉其人生。

他說，在這方面，蔡總統主要有兩項作為，一是兒童帳戶，另一是青年就業儲蓄帳戶，後者目前已要求相關部會，與所轄企業尋求合作，提供優質工作給青年，薪資最少要2.3萬元，政府每月也提供相對存款，讓這些青年可先到職場學習二或三年，即可擁有第一桶金作為就學之用。

蔡英文總統則表示，兒童及少年未來教育與發展帳戶去年試辦至今，已有3000多個家庭參與為下一代儲蓄，累計已存了6000多萬元，激勵許多家庭，以更正向態度來面對家庭的困難，也讓這些家庭的孩子不易走入歧途。

總統府表示，條例將在總統完成簽署後發布生效，該法案也突顯政府對教育的重視，讓這些弱勢兒童未來在求學過程中階段，能夠減輕財務負擔壓力。

凡是低收入戶或中低收入戶家庭，未來只要家中有2016年1月1日以後出生的孩童，都可以向戶籍所在地縣市政府申請加入兒少發展帳戶，每個月可視能力選擇存入500元到1250元不等的金額，政府也會存入相同金額，以每月弱勢家庭和政府共存入2500元計算，1年帳戶就可存入3萬元，等到孩子18歲成年，就可領回最多54萬元，用於就學或創業。

(工商 )