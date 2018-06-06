吳彥霆家屬抵五分山招魂 父親鞠躬泣謝搜救人員

2018年06月06日 12:52 中時 張穎齊

飛官少校吳彥霆的家屬在五分山頭進行招魂。（張穎齊翻攝）

飛官少校吳彥霆的家屬，在喇嘛師父陪同下，在五分山頭進行招魂。（張穎齊翻攝）

飛官少校吳彥霆的家屬在五分山頭進行招魂。（張穎齊翻攝）

飛官少校吳彥霆的家屬在五分山第一個墜機點進行招魂。（張穎齊翻攝）

由於黑盒子關鍵的飛行資料紀錄器尚未尋獲，搜救人員特地從墜毀點下切至山林地毯搜索。（張穎齊翻攝）

由於黑盒子關鍵的飛行資料紀錄器尚未尋獲，搜救人員從五分山頭至高點，持續觀望搜索。（張穎齊翻攝）

空軍F-16戰機墜毀五分山，飛官少校吳彥霆殉職，搜索過程邁入第3天，今（6）上午8時許，吳的家屬搭乘軍用巴士到山區招魂，吳父到場後，看到搜救隊正在集結分配任務，特地走向前，邊哭邊向救災人員鞠躬致敬，感謝大家的辛勞。

吳父表示，感謝這幾天大家冒著危險來幫忙，非常不捨大家的辛苦，希望就按照救災計畫，不要特別延長時間。搜救人員也向家屬致意表示，搜救任務是大家的本份，也希望家屬節哀，消防局會盡全力幫忙，讓殉職飛官得已安息

「回來啊！任務結束了！」上午9時許，吳彥霆的父母親、妻子等10餘位家人，前往第一個失事的撞擊點及屍塊尋獲點，繞行招魂。據了解，由於吳父是信仰密宗，所以有喇嘛師父陪同，另外還有空軍總部指揮官等也一同陪伴前來，家屬在現場進行念經、法事儀式。

招魂儀式結束後，吳的家屬則在上午10時許搭著軍用巴士，前往基隆市立殯儀館，相驗吳彥霆的遺體。

另外，5日一度傳出尋獲黑盒子，但空軍晚間澄清，關鍵的記憶體至今並未尋獲。新北市消防局6日也持續集結第六大隊及特搜大隊等分隊，出動消防人員45名，義消人員15名，共60名救災人員繼續搜救，另民間救難團體支援10名及空拍機3架。

新北市消防局表示，將繼續針對吳姓飛官大體持續進行重點式搜索，以及協助國軍就戰機殘骸及黑盒子中儲存飛行資料的「失事殘存飛行資料紀錄器」，進行廣域式搜索，並從墜毀點下切至山林地毯搜索。

(中時 )