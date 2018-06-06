MLB》安杜哈炸滿貫彈 洋基逆轉勝藍鳥

2018年06月06日 12:09 中時電子報 蔡銘仁

洋基年輕球員竄出，近期屢屢扮演球隊奪勝要角，先有托瑞斯(Gleyber Torres)，今(6日)對戰藍鳥，換安杜哈(Miguel Andujar)當英雄，轟出一記石破天驚的滿貫彈，助球隊一舉翻轉戰局，終場洋基7比2逆轉奪勝。

洋基走訪巴爾的摩、底特律，這回客場之旅向北走，來到多倫多。比賽前段，洋基受制於藍鳥先發艾斯卓達(Marco Estrada)封鎖，雖有6支安打出現，卻沒能得分；不過沙胖表現也不遑多讓，直到6下才被賀南德茲(Teoscar Hernandez)轟陽春炮，失掉第1分。

這場投手戰1分都很關鍵，但洋基沒被這發全壘打擊倒，隨即發動反攻。7上桑契斯(Gary Sanchez)率先敲安，藍鳥推出吳昇桓接替艾斯卓達，未料，他卻連投2保送，陷入滿壘危機；吳昇桓還沒回過神，安杜哈把握機會逮中切球，扛出426英呎、石破天驚的逆轉滿貫炮。

安杜哈的生涯首支滿貫炮，助洋基反超以4比1領先。沙胖取得勝投資格，7下雖再挨皮拉(Kevin Pillar)的陽春炮，但沒讓傷害擴大。有趣的是，這場只要洋基投手挨轟，洋基打者總能加倍替投手「轟回來」；8上2出局一二壘有人，換席克斯(Aaron Hicks)賞藍鳥3分炮。

比賽至此，洋基已經以7比2遙遙領先，沙胖投完7局退場，洋基啟動牛棚，羅伯生(David Robertson)和席瑞夫(Chasen Shreve)聯手讓藍鳥6上6下，順利守住勝果。沙胖投7局失2分，相隔近一個月再繳優質先發，進帳本季第3勝；後援1局失3分的吳昇桓，吞本季第2敗。

(中時電子報)