海峽論壇》郝龍斌：國共應以九二共識、反對台獨為基礎合作

2018年06月06日 12:22 旺報 潘維庭

國民黨副主席郝龍斌6日上午率參訪團，參加第十屆海峽論壇，發表開幕致詞。據國民黨官網發布，郝龍斌致詞時提到三個具體建議：過去兩岸之間已經達成的協議包含大三通等，一定要持續推動進行；國共兩黨在兩岸交流合作的關係上應該是夥伴關係；兩岸同文同種，血濃於水，我認為兩岸關係應該從一家親，走向一家人。他也提到，國、共之間唯有以「九二共識」、「反對台獨」為基礎的合作，才能振興中華。

郝龍斌致詞全文如下：

汪主席，各位出席海峽論壇的貴賓、各位朋友：

今天是第十屆海峽論壇開幕日，本人首先要代表中國國民黨吳敦義主席向大家問候，大家早安、大家好!

今年的論壇是第十次舉辦，意義非常重大。海峽論壇的前身是已舉辦三屆的海峽西岸經濟區論壇，十三年前，兩岸關係正處於動盪不安，海峽西岸經濟區論壇的創立正是回應兩岸人民對和平與交流的渴望。這些年來，從海峽西岸經濟區論壇到海峽論壇，論壇的規模越來越大，交流也越加廣泛深入。

此外，海峽論壇慣例在廈門舉行開幕式，對兩岸來説更是別具意義。因為廈門是「小三通」的門戶，臺灣許多農産品也從廈門進入大陸市場。更重要的是，廈門的閩南話口音讓臺灣民眾感到特別親切。廈門與金門距離近，可謂見證了兩岸關係從對峙走向和平發展。

在這裡我要向所有曾經對海峽論壇作出貢獻的所有朋友，無論是主辦單位還是廣大參與者，致上最高敬意。因為大家的共同努力，已經成功打造一個真正屬於基層、屬於兩岸人民的交流平台。

過去在國民黨執政的八年期間，我們在「堅持九二共識」與「反對台獨」的基礎上，讓兩岸關係發生積極良善的變化，首先是實現大三通，從最初的周末包機，到2008年底擴大為平日包機，再到2009年8月正式開啟定期班機，如今兩岸航線已經成為世界最繁忙，載客率最高的黃金航線之一。其次，是擴大與深化兩岸人民交流，特別是兩岸觀光與教育交流，大陸觀光客絡繹不絕參訪台灣，大陸學生到台灣攻讀學位，而台灣觀光客與學生到大陸觀光或求學也一直明顯增長。第三，國民黨執政的八年期間，兩岸共簽署二十三項協議，內容涵蓋智慧財產權保護、農產品檢驗檢疫、醫藥衛生合作等各個領域，特別是「兩岸經濟合作架構」（ECFA），包括「貨品貿易」、「服務貿易」、「投資保障」和「爭端解決機制」四大項，以加強和增進雙方的經濟、貿易和投資合作。

當前，由於眾所周知的原因，兩岸情勢動盪不安，過去雙方所累積的合作成果岌岌可危。去年，兩岸直航班次已從2015年每週890班減到571班，今年初因為兩岸無法協商，春節加班機未能順利開航，5萬名旅客春節返鄉受到影響。兩岸航班的減少，陸客陸生來台人數大幅滑落也是重要原因，去年全年陸客來台人數從2015年的398萬降到273萬人，陸生則是降到3000人，與2015年的盛況不可同日而語。同樣的，二十三項協議的後續執行同樣受到衝擊，有些甚至遭到停擺。

但我認為，我們兩岸交流應該開大門走大路。不論是藉由多舉辦類似海峽論壇的交流活動確實暸解基層需求，又或者如同今年初大陸方面推出三十一條「促進兩岸經濟文化交流合作」的措施，宣示將逐步為臺灣人民在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，我個人認為，大陸願意與台灣民眾分享發展機遇，擴大兩岸交流的社會基礎，都是值得肯定並且正確的方向！

在當前兩岸關係相對較為緊張的今天，有三個具體建議我公開呼籲。

第一，過去兩岸之間已經達成的協議包含大三通等，一定要持續推動進行。

如果沒有大三通，退回到以前轉機的方式，兩岸人民間交流的意願和能力都會大幅受限，從而根本倒轉兩岸關係和平發展進程，所以兩岸直航的定期航班一定要確保。而陸客和陸生則是兩岸人民面對面、心貼心最直接真實的交流，要維持一定的數量和品質。已經簽署生效的二十三項協議，也要克服阻礙奮力執行，因為這是雙方向兩岸人民的莊嚴承諾，更是三十一條「促進兩岸經濟文化交流合作」等措施要能發揮效果不可或缺的前提條件。

第二，國共兩黨在兩岸交流合作的關係上應該是夥伴關係。

回顧近代歷史，每一次的重大事件背後都有著國、共合作的身影。國、共第一次合作完成了北伐，第二次合作完成了抗戰，合作的過程雖難免有分歧，但這些分歧在歷史的長河都是微不足道的！而今，是振興中華的關鍵時期，國、共之間唯有以「九二共識」、「反對台獨」為基礎的合作，才能振興中華；唯有振興中華，才對得起歷史賦予我們的偉大使命！

第三，兩岸同文同種，血濃於水，我認為兩岸關係應該從一家親，走向一家人。

過去，我們透過通郵、通商、通航三通，拉近了兩岸之間的距離，以制度的開放為兩岸一家親奠定了厚實的基礎；而今，兩岸之間更走往以「人」為本的通學、通婚、通就業的新三通，讓兩岸之間除了一家親之外，更成了一家人。

根據統計，光是2017年就在大陸大學校讀的台生就將近萬人，而在台灣就讀大學的陸生也將近萬人 ; 而截至去年底，兩岸更有超過36萬對的男女結為夫妻，攜手邁向人生的另一個階段 ; 至於就業，更有40萬左右的台灣人在大陸奮鬥。

所以兩岸一家人的情誼絕對是超越政治，是中華民族共同發展永恆不變的大道，不容懷疑，不容猶豫，更不能鬆動，而我也趁這個機會感謝大陸各級政府對於在陸台灣人的照顧，讓所有台灣人在大陸奮鬥的同時也感受到「家」的溫暖，真正實現兩岸一家人的精神。

我們是同血緣、同文化、系出同門，始於同根的炎黃子孫。哪怕彼此看法不同，做法不同，只要秉持兩岸一家親、兩岸一家人的理念，用「耐心」和「同理心」，求同尊異、以心相交，以誠相待，以智慧消弭衝突，用包容尋求共識，從而拉近兩岸同胞心理的距離，而這也是我們這一輩炎黃子孫必須傳承的共同使命。

過去二年，兩岸情勢日益嚴峻，很多嚮往和平的兩岸朋友都希望貢獻心力，對於中國國民黨也有很多寶貴的建議，這些聲音，我們都聽到了，也會更加努力。從三十年前開放大陸探親以來，兩岸間雖然起起伏伏，時有波折，但每次的挫折都為下次的高峰奠定基礎。雖然我們對於目前的兩岸局勢極為憂心，但是歷史經驗給我們的力量，讓我們對未來充滿信心。因為兩岸人民的友誼和感情，合作的腳步絕不能停、絕不會停，我們將與所有關心兩岸和平的朋友相伴而行，共同致力振興中華！為同根的炎黃子孫贏來和平幸福的康莊大道。

最後，再次謝謝兩岸所有主辦單位，祝福大會圓滿成功，也祝福與會所有貴賓，身體健康！謝謝大家！

(旺報 )