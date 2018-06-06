防臉書洩個資 中學生辦年會談資安防護

2018年06月06日 12:13 中時 徐養齡

竹科實中學生將在年會中擔任核心角色。（徐養齡攝）

臉書公司4月驚傳用戶個資外洩事件，引發廣大網民不安，同步影響被視為潛力用戶的高中生族群，抱以不信任態度，竹科實中學生將在10日全國中學生資訊年會發表個人隱私安全策略，疾呼：勿讓個資被大企業「顧牢牢」。

邁入第3屆的全國中學生資訊年會（INFAS），是專屬中學生的資訊年會，全台罕見，過去2屆皆在竹科實中舉辦，今年首度移師交通大學，邀請台大、交大資工名師演說，優異高中生也將登台呈現研究成果。

近來臉書個資外洩事件鬧得沸沸揚揚，引發全球資安恐慌，竹科實中1年級學生陳冠辰認為，臉書公司帶動全球使用潮流，廣大網民直到個資外洩事件後，才知道不能過度相信單一企業網站，他將在年會以《Facebook真的面費嗎？》為題做專題發表，探討網路資安的未來趨勢。

年會總召李潔妮表示，議程提供中學生資訊研究發表，大會邀請全台資訊領域學生發表研究，彼此交流分享。另配合現今資訊人才需求增加，特別增加有關於資訊領域升學的議程，邀請交大資工系教授分享研究及國際資訊奧林匹亞競賽銀牌得主蘇柏瑄，分享資訊競賽心路。

與會學生們也將設攤位展示研究成果，讓有興趣的同好們互相交流、精益求精，各攤位設有闖關遊戲，今年首度推出「資訊工作坊」，讓初學者在1堂課中從零開始學習設計程式，並藉由實作得到成品「單字卡系統」，增進有興趣的同學對資訊研究的自信。

(中時 )