姚文智：柯文哲對吳音寧恨之欲其死 「想換掉就趕快換掉」

綠委姚文智（右1）今質疑台北市長柯文哲，對北農總經理恨之欲其死。圖／姚文智辦公室提供

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中時

北農總經理吳音寧近來爭議不斷，台北市政府昨下午赴北農查帳。對此，民進黨台北市長參選人、綠委姚文智今受訪時形容，柯文哲過去對韓國瑜愛之入骨 但現在對吳音寧卻恨之欲其死，非常奇怪。姚強調，柯作為台北市的大家長絕對有權力，不要怪罪持股比例，「要把她換掉就換掉，不要每天糾纏在這，放著正事不做」。

姚文智今出席國際創新特展，並與行政院長賴清德、柯文哲、國發會主委陳美伶同台。對於近來吳音寧爭議，姚文智受訪時提到，吳最近雖有個別爭議，但他只看到柯「愛韓國瑜，討厭吳音寧」，都沒看到柯對農產運銷、平穩菜價、小市民的權益講過話。

姚說，韓國瑜任北農總經理有諸多問題，包含菜價波多、發獎金等，質疑柯「對韓國瑜好像愛之入骨，現在對吳音寧好像恨之欲其死」，直言有必要纏在吳音寧的事情上嗎？他說，柯作為台北市的大家長絕對有權力，要把她換掉就換掉，不要每天糾纏在這，放著正事不做。

姚文智說，吳音寧有她的問題，大家把問題整理清楚後，該追究就追究，該還她清白就還他清白，該換掉就換掉，該給她好好工作的空間就給他空間。

至於台北市民政局長藍世聰昨說，他一定會輔選柯文哲，如果民進黨開除他，記得寫下「我是支持柯文哲的」。對此，姚文智今說，開除黨籍的話是違紀助選四個字，不會說支持柯文哲就被開除黨籍。

姚說，市政推動是延續的，如果藍世聰推動城市繼續進步，我們就支持他，也期待它做好這工作；民進黨的規定是未來選舉競爭時，黨員不得替他人助選或站台，這原則守住就好。

(中時 )

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