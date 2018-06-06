慶祝鐵路節 台鐵推出夏季制服餐旅熊「漢娜將」

2018年06月06日 12:55 中時 王思慧

台鐵現存最久的車服員制服為民國67年，更早以前的已遺失。（台鐵提供）

台鐵退休員工還保存以前的歷史照片，確認民國67年的制服樣貌。（台鐵提供）

為慶祝鐵路節，台鐵局於6月8日至6月11日，在台北車站大廳東側設有鐵路商品特賣會，首次推出餐旅熊絨毛娃娃「漢娜將-67年車服員夏季版」，不但考據現存最久的歷史服裝，更找來退休員工重現當年，首賣限量120個，售價490元。

台鐵表示，車服員是台鐵對號列車上服務人員的簡稱，車服員制服分冬夏兩款，設計樣式及顏色隨時代潮流有很大的變化。早期要擔任台鐵車服員可沒那麼容易，甄選條件除了談吐舉止甚至樣貌身材都是面試重點，媲美現今空姐條件，除了美貌還要能踩著高跟鞋搬運貨物並在搖晃車廂中販售商品。

餐旅服務總所供應課長陳世雄表示，外面玩偶製造商對台鐵歷史不了解，針對製作的衣服、帽徽、材質溝通過很多次，找歷史資料、問了退休員工，呈現原來風貌。至於會選擇民國67年夏季制服，是因為這是目前留存最早的一套制服，其他更早以前的因為存放在地下倉庫水災被淹掉、遺失。今年適逢40周年，特別結合鐵路節3歲生日的餐旅熊漢娜將著裝登場，推出6吋站姿漢娜將絨毛玩偶，以細緻工法製作可穿脫式的並考據歷史服裝。

(中時 )