一杯飲料的小確幸！中市議員鄭功進籲縮短停車收費時間

2018年06月06日 12:54 中時 陳世宗

「一瓶飲料的小確幸！」台中市議員鄭功進等人，6日在市議會中，關心台中市路邊停車的收費時間，要求市府應縮短時間嘉惠市民。交通局長王義川說，從8月1日起住宅區路邊停車收費全面調整到晚上18時、周日不收費，商業區路邊收費到晚上20時，台中市停管基金從103年的2.73億元目前已增加到15億元。

鄭功進指出，根據交通局統計資料，台中市公有停車場基金收入逐年增加，今年光是截至5月底，眼看就要突破6億元的大關，足見台中市停車管理收益呈顯穩定成長。

鄭功進指出，停車管理政策的收費時間及費率，應該僅為提高周轉率的手段，並非以瘦市民荷包為目的；希望交通局體恤基層收費員，同時給辛苦加班族及廣大市民一個小確幸，將現行所有公有收費停車格調整到晚上8時以前，給民眾省下1杯飲料錢的好心情。

鄭功進說，交通局提供的路邊收費車格時間統計表，可得知現行台中市的汽車收費停車格，平均每4格停車格就有1格收到晚上10點，高達25.83％（6475格）的比例收費顯然過晚。許多不具名的基層收費員都私下表示，必須協調長達14小時的輪班，只要輪到晚班，回到家難免都要晚上11、12點，根本毫無家庭生活可言。

鄭功進強調，不少辛苦加班到晚上8、9點的社會新鮮人，也到服務處反映，在台北讀大學時不論是東區、信義區，甚至是人車鼎沸的士林夜市、饒河夜市，只要超過8點，市府的公有停車格一律皆不收費；希望市府能還利於民，縮短收費時段，否則上班一張、下班又一張的停車繳費單，心情總是很沉重。

王義川強調，自104年新政府上任以來，新設停車格晚上8時以後都不收費，自今年8月1日起，住宅區一律收費到晚上6時，周日不收費，給民眾睡到飽，不用一大早起來移車的小雀幸；商業區收到晚上10時這部分，將全面檢討盡量調整到晚上8點，順應民情的需求創造多贏。

(中時 )