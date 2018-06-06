2017年美國專利百大排名 清大笑傲23名、台大名次慘跌

美國剛公布2017年美國專利百大排名，台灣方面由清華大學拿下第23名。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

美國剛公布2017年美國專利百大排名，台灣方面由清華大學拿下第23名，超越東京大學、首爾大學，但國內大學龍頭台大則慘跌至48名。大陸方面北京清華表現亮眼，擠入全球前5名。

自由時報報導，2017年美國專利百大排名，由美國發明家學院（NAI）和智慧產權人協會（IPO）在台灣時間昨天晚上公布。全球有5萬多所大學，清大能在取得專利項目名列前茅，殊為不易。清大已是連續4年為台第1，歷史最佳成績是2014年的全球11名。

清大研發長曾繁根表示，從專利領域看，清大生醫領域專利多，如生醫晶片與快篩試紙的研發等，約佔整體25％，其他醫工、化學、化工、材料、動機、電機等也積極跨領域。

台灣共有5所學校入榜，依序是清華大學（23名）、台灣大學（48名）、交通大學（64名）、成功大學（67名）、中央大學（98名），中大則是首次進入百大。

榜單上值得注意的是，台大去年還名列29名，今年竟然大倒退為48名，今年因為拔管問題無法順利產生新校長，預料2018年排名恐怕還會直直落。

從排名來看，2017年獲美專利最多的全球前5名大學，依序是：美國加州大學系統、麻省理工學院、德州大學系統、史丹佛大學、北京清華大學。

(中時電子報)

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