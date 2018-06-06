全台日租套房猖獗 旅館業者抗議每年被搶300億營業額

全台日租套房猖獗，旅館業者抗議每年被搶300億營業額。（資料照片，示意圖）

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中時

全台違法日租、民宿猖獗，讓全台合法旅宿業者十分不滿，甚至預計在下周北上抗議。旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南表示，儘管每年有千萬名觀光客到台灣，但合法旅宿住宿率只剩2成，每年有將近300億營業額被非法日租業者搶走，長久的怒火讓各地旅館公會研擬在12日到觀光局記者會上抗議。

觀光局預計12日在台北車站舉辦合法旅宿推廣記者會，屆時包括旅館商業同業公會全國聯合會、台北市旅館公會、新北市旅館公會、桃園市旅館公會及中南部會員都將北上，抗議非法日租亂象。 張榮南表示，這次各公協會動員集結，不是要向觀光局抗議，而是向違法日租抗議，讓他們知道這樣是違法行為。

張榮南指出，雖然新南向客人增加，超過千萬名旅客，但旅館業者的住房率卻不斷下滑，掉到只剩1到2成，原來旅客都被日租套房業者搶走，估計每年達到300億營業額，也不用繳稅，還跟網路平台合作搶客人，許多合法的業者都快歇業了，要求政府正視嚴重問題。

新北市旅館公會理事長曾美絹則痛批，政府單位一直說有在取締，但業者根本實際感受不到，而且不只日租套房，就連其他非法擴大營業的問題也很嚴重，卻沒看到政府在做事；上個月自己也曾當面向總統報告，新南向旅客增加，但旅宿業者沒感受到生意上門，就是因為非法日租問題太過嚴重。

(中時 )

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