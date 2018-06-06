網傳韓吳北農內任比一比 韓國瑜：不具名的不入流黑函

2018年06月06日 13:14 旺報 潘維庭

網路日前出現一份台北農產公司前後總經理韓國瑜、吳音寧，針對月薪、業務推廣費、北農事件相比較的文件，由於該文件並未署名，僅註明資料來源來自媒體報導。韓國瑜6日對此發表聲明指出，該份文件根本就是「不具名的不入流黑函」，他也對業務費、家人參加北農的琉球旅遊等事件一一說明。

韓國瑜表示，北農歷任總經理這麼多人，網路出現的「北農總經理前後比一比」，為何只是針對韓國瑜與吳音寧進行比較？比較的出發點，如果是為了北農的健全營運，是否歷屆的總經理都要進行比較？尤其僅是比較韓國瑜與吳音寧的業務推廣費，針對性未免太過強烈。

「北農總經理前後比一比」的內容顯示，吳音寧在2017年的業務推廣費262萬元，平均每個月21萬元。韓國瑜指出，吳音寧是在2017年6月21日接任總經理，262萬元是不是應該除以6.33個月，平均每個月41.39萬元，高於他的40.5萬元，「北農總經理前後比一比」的數據明顯是刻意污衊，假如這不是政治抹黑，什麼才是政治抹黑？

韓國瑜說，他離開北農已經14個多月，任內的財務數字早已忘記，他唯一可以確定的是，北農的帳冊，會計師每年查帳兩次，財報還經董事會通過，所有帳目清清楚楚，他絕對經得起考驗。另外，檢調單位在去年一月間大舉搜索北農，抱走滿坑滿谷的帳冊，假如有任何不法，檢調單位怎麼可能放過他？

對於「北農總經理前後比一比」指稱，韓國瑜以公費攜帶眷屬出遊，韓國瑜表示，他已說破了嘴，有人卻還是要繼續栽贓抹黑，如今重申一次，在2016年北農的琉球旅遊，依規定，所有董監事可帶一名隨行人員，費用由北農負擔，他的太太就是依此名額，完全合乎北農規定，至於他的子女則是他自掏腰包支付旅費。

(旺報 )