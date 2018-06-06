一張圖看懂北市長選戰 勇哥：難保柯P不會改披戰袍

台北市長柯文哲。(中時資料照)

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中時電子報
翻攝自新勇哥物語

2018年底台北市長選舉，確定由丁守中、柯文哲、姚文智代表「藍白綠」三股勢力競爭，依據旺旺中時民調顯示，丁守中以40.2％支持度領先柯文哲5.5個百分點，姚文智則以12.2％墊底。對此，前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語」貼出一張照片表示，若年底姚文智支持率飆升，難保「白雲」柯文哲散去，轉而擁抱「藍天」。

勇哥透過一張高美園區剛割完雜草的草坪照片指出，雖然這張照片是拍攝高雄的天空，但是照片中的「藍天、綠地、白雲」，何嘗不是在描述「台北的天空」？ 勇弟問說，前副總統呂秀蓮執意參選，對民進黨徵召提名姚文智的當選添加不小變數，就像圖中久旱不雨的乾枯草坪，最後選成「土土土」嗎？勇哥則是回應「不用擔心！」他說，只要蔡總統兼主席帶領民進黨全力輔選，姚文智沒有35%也有30%。但如果最後剩下謝系在輔選，其他派系虛委與蛇，其結果可想而知。

勇哥還指出，若姚文智的民調衝上40%勝利在望時，「白雲散去，只看到藍天」，柯文哲這時就會脫下白袍，改披藍衫。勇哥分析，如同2014年民進黨選擇與柯P合作，2018換成國民黨為了2020選舉利益考量，也選擇與柯市長合作，這種事情誰敢保證絕對不會發生？

勇弟認為，柯P由走藍綠，近2年還逐漸向藍營靠攏，天底下沒有不可能的事，柯P花了4年「墨綠」鍍成「黑藍」，屆時柯市長將不再是政治家了！勇哥回應，放眼政壇，哪有政治家？都是政客，所謂政治家不過是成功的政客而已。

(中時電子報)

文章來源：新勇哥物語

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