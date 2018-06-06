傅達仁跨海受訪 親口證實明安樂死「準備好了啊」

傅達仁與駐瑞士大使等人聚餐。（圖／取自傅達仁臉書）

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中時電子報
傅達仁透露身體近況。（圖／取自傅達仁臉書）

85歲前體育主播傅達仁因罹患胰臟癌末期痛苦難捱，去年便遠赴瑞士先取得Dignitas（尊嚴）機構合格會員，又取得綠燈資格，回台參加兒子婚禮後，上月初又再度飛抵瑞士，昨(5日)他跨海接受媒體專訪，親口證實安樂死將在瑞士時間7日執行，坦言：「我準備好了啊！」

罹患胰臟癌末期的傅達仁，近來與瓊瑤積極推動安樂死立法，另一方面他前後也砸下約台幣30萬元申請成為瑞士安樂死機構「尊嚴」合格會員，且取得綠燈通關。去年11月他本有意在當地接受安樂死，但因不捨家人只好先行抵台。

上月底他在臉書透露：「兒為爸早婚冲喜，延長賽已光榮賽畢！」他已再度抵達瑞士將完成最後心願，據《ETtoday新聞雲》報導，昨他接受電訪鬆口承認，6月7日接受安樂死，他已準備好一切，被告知許多台灣親友都十分關心此事，傅達仁打趣拉長音回應：「喔～我也愛～你們～Good～bye～～。」

稍早傅達仁在臉書透露，我國駐瑞士大使谷瑞生和王永德領事這幾天看到新聞積極與他們聯繫，雙方聚餐時，大使勸他別走，傅達仁則回說自己要每天喝四次嗎啡，跌倒、嘔吐成了家常便飯，無奈說：「請問！你是要選安樂死？還是折騰死？」

(中時電子報)

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