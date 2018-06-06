輕颱艾維尼形成 農委會籲稻農別搶收

2018年06月06日 13:18 中時 廖德修

氣象局表示，輕度颱風艾維尼（Ewiniar）今天上午8時形成，是今年的第4個颱風，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風半徑50公里。目前位置在鵝鑾鼻西方約1130公里，正向北北西緩慢移動，朝海南島及廣東前進。

氣象局說，艾維尼颱風暫時對台灣天氣無直接影響，後續的動態及路徑氣象局正密切注意中。而在菲律賓東方海面還有一個熱帶性低氣壓正在發展，未來也有機會形成颱風，正在密切觀察其動態。

今天是農曆24節氣裡的「芒種」，除了宣告盛夏將至，傳統農業社會中，田裡的稻子也開始結穗。農委會農糧署表示，彰雲嘉南地區本月陸續進入稻作收割期，呼籲農民氣象預報應以氣象局發布者為準，切勿聽信不實消息而搶收，反而得不償失。

農糧署說，稻榖成熟時才收割，穀粒飽滿，濕度低，折算乾穀重量多，且烘乾效率高，農民可獲得最大利益。水稻未熟未熟就收穫，俗稱「青割」，稻穀含水率高，折算乾穀比率低，並增加烘乾費用，繳交公糧收益相對減少。

以嘉義地區為例，農民以水分含量32％的稻穀交公糧，較水分含量28％，每百台斤濕穀收益少123元至141元。且濕稻穀未熟粒（含青粒米）如果超過17％，會因品質不符合公糧稻穀驗收規定，而無法繳交公糧，影響農民收益甚多。

此外，農民若將「青粒米」比例高的稻穀銷售市場，由於烘乾成本高且成品率較低，將影響糧商的收購意願，且反映在市場價格。因此農糧署特別呼籲稻農，等稻作成熟再收穫。

農糧署強調，近日坊間頻傳「雙颱」形成的消息，除了呼籲農友勿聽信不實消息，須等稻榖成熟才收割。為了協助農友，農糧署已掌握各地收穫機業者名單，且建立公糧業者間有關濕穀調運協力烘乾的機制，可滿足農友收割及後續的稻穀烘乾需求，農友大可放心。

(中時 )