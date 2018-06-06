《殺戮重生犬屋敷》台灣技術揚威日本

木梨憲武得意自頒「最佳CG男演員獎」。（采昌國際多媒體提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
木梨憲武曾親自來台，進行CG畫面的細緻動態捕捉。（采昌國際多媒體提供）
新宿屠殺場面逼真憾人。（采昌國際多媒體提供）
《殺戮重生犬屋敷》中文版預告

由木梨憲武、佐藤健領銜主演的年度特效動作鉅片《殺戮重生犬屋敷》，劇情描寫中年上班族犬屋敷與高中生獅子神的身體，因為一場意外而被改造為「人體兵器」，擁有足以毀滅全人類的超強破壞力。為了完整呈現兩人頂尖對決的科幻場面，劇組特地找來全亞洲只有台灣才有的「Light Stage」技術，並將木梨憲武送來台灣接受上半身掃描，讓片中許多真人難以呈現的畫面都以CG取代，也讓男主角木梨憲武得意自封「CG男優」，甚至揚言該得一座「最佳CG男演員獎」。

好萊塢近年常用CG（電腦動畫）重現已逝名人或明星年輕時的樣貌，而這項「Digital Human」技術已經不再是好萊塢專利。《殺戮重生犬屋敷》為挑戰更進階的影像表現，選擇來自台灣壹動畫（NEXT Animation Studio）所有擁有的「LightStageX」第10代技術。這項技術能360度擷取人體資料，並記錄非常複雜而細緻的變化，可說是「Digital Human」的進化版。

為了獲取這些資料，男主角木梨憲武更親自來台，進行細緻的動態捕捉，並經過特殊化妝，讓他變得跟角色一樣滿頭白髮，並在臉上做出深刻的皺紋，進而掃描整個上半身，再藉此把肌膚質感與每根毛髮都進行數位資料化，以此為基底，打造出片中「CG版犬屋敷」。這項優點就是不用本人親自演出，就能用這項技術在畫面中呈現如真人演出的逼真感。不過，這並不代表演員就可以閒在旁邊吃便當，其實在拍攝表情或動作時，都會請木梨憲武先演繹一次，作為參考資料，再進行接下來的作業。用CG呈現演員演技，這也開啟日本寫實電影前所未有的先例，也讓木梨憲武得意地自封「CG男優」，甚至揚言該得一座「最佳CG男演員獎」。

《殺戮重生犬屋敷》以撼動人心的故事，結合好萊塢等級的特效技術，讓觀眾直呼過癮。本片特效指導土井淳透露：「導演非常講究細節，包括主角頭部切開時的斷面，或是分割處毛髮的狀態等細節都非常注重。我們光是處理主角體內的機器構造，就花費整整60天時間。」值得一提的是，本片最高潮的場面，除了兩位主角在新宿上空展開超人類對決，就是佐藤健利用超能力在新宿展開無差別屠殺。

為了打造新宿街頭的屠殺場面，劇組一方面運用CG特效，另方面更在新宿封街拍攝，並動員500位臨時演員。此外，佐藤健在片中殺紅了眼之後，更加碼轟炸大樓。只見許多地標大樓被瞬間炸毀、整個新宿陷入火海，逼真畫面讓日本觀眾看得餘悸猶存，直呼：「一瞬間真的覺得要世界末日了！」

(時報周刊)

傅達仁跨海受訪 親口證實明安樂… 爆與KID過夜復合 許維恩回應「不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。