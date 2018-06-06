《殺戮重生犬屋敷》台灣技術揚威日本

2018年06月06日 13:25 時報周刊 溫博鈞

木梨憲武曾親自來台，進行CG畫面的細緻動態捕捉。（采昌國際多媒體提供）

新宿屠殺場面逼真憾人。（采昌國際多媒體提供）

《殺戮重生犬屋敷》中文版預告

由木梨憲武、佐藤健領銜主演的年度特效動作鉅片《殺戮重生犬屋敷》，劇情描寫中年上班族犬屋敷與高中生獅子神的身體，因為一場意外而被改造為「人體兵器」，擁有足以毀滅全人類的超強破壞力。為了完整呈現兩人頂尖對決的科幻場面，劇組特地找來全亞洲只有台灣才有的「Light Stage」技術，並將木梨憲武送來台灣接受上半身掃描，讓片中許多真人難以呈現的畫面都以CG取代，也讓男主角木梨憲武得意自封「CG男優」，甚至揚言該得一座「最佳CG男演員獎」。

好萊塢近年常用CG（電腦動畫）重現已逝名人或明星年輕時的樣貌，而這項「Digital Human」技術已經不再是好萊塢專利。《殺戮重生犬屋敷》為挑戰更進階的影像表現，選擇來自台灣壹動畫（NEXT Animation Studio）所有擁有的「LightStageX」第10代技術。這項技術能360度擷取人體資料，並記錄非常複雜而細緻的變化，可說是「Digital Human」的進化版。

為了獲取這些資料，男主角木梨憲武更親自來台，進行細緻的動態捕捉，並經過特殊化妝，讓他變得跟角色一樣滿頭白髮，並在臉上做出深刻的皺紋，進而掃描整個上半身，再藉此把肌膚質感與每根毛髮都進行數位資料化，以此為基底，打造出片中「CG版犬屋敷」。這項優點就是不用本人親自演出，就能用這項技術在畫面中呈現如真人演出的逼真感。不過，這並不代表演員就可以閒在旁邊吃便當，其實在拍攝表情或動作時，都會請木梨憲武先演繹一次，作為參考資料，再進行接下來的作業。用CG呈現演員演技，這也開啟日本寫實電影前所未有的先例，也讓木梨憲武得意地自封「CG男優」，甚至揚言該得一座「最佳CG男演員獎」。

《殺戮重生犬屋敷》以撼動人心的故事，結合好萊塢等級的特效技術，讓觀眾直呼過癮。本片特效指導土井淳透露：「導演非常講究細節，包括主角頭部切開時的斷面，或是分割處毛髮的狀態等細節都非常注重。我們光是處理主角體內的機器構造，就花費整整60天時間。」值得一提的是，本片最高潮的場面，除了兩位主角在新宿上空展開超人類對決，就是佐藤健利用超能力在新宿展開無差別屠殺。

為了打造新宿街頭的屠殺場面，劇組一方面運用CG特效，另方面更在新宿封街拍攝，並動員500位臨時演員。此外，佐藤健在片中殺紅了眼之後，更加碼轟炸大樓。只見許多地標大樓被瞬間炸毀、整個新宿陷入火海，逼真畫面讓日本觀眾看得餘悸猶存，直呼：「一瞬間真的覺得要世界末日了！」

(時報周刊)