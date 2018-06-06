招魂幡掛F-16軍服臂章 吳彥霆家屬抵殯儀館

空軍飛官少校吳彥霆的家屬，拿著批上綠色軍服的招魂幡，清楚可見軍服上頭有亮眼的F-16臂章，令旁人感到相當不捨。（張穎齊攝）

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吳彥霆妻子林芳瑩拿著丈夫的牌位準備進入停柩室。（張穎齊攝）
空軍飛官少校吳彥霆的家屬，拿著批上綠色軍服的招魂幡，清楚可見軍服上頭有亮眼的F-16臂章，令旁人感到相當不捨。（張穎齊攝）
吳彥霆父親面對媒體連忙稱謝，隨後不發一語。（張穎齊攝）
吳彥霆家屬上車離開基隆市立殯儀館。（張穎齊攝）

空軍飛官少校吳彥霆4日駕駛著F-16戰機，不慎墜毀於五分山殉職，搜救隊將吳的大小屍塊蒐集後，5日送入基隆市立殯儀館，而吳的家屬也在今（6）日上午到山區結束招魂儀式後，11時許抵達殯儀館，並且拿著掛有F-16軍服臂章的招魂幡以及牌位，令眾人感到相當不捨。

吳彥霆家屬在基隆市立殯儀館下車後，吳父面對媒體連稱「謝謝！」眾人不發一語步行前往停柩室，準備安魂，而吳妻林芳瑩拿著丈夫的牌位，另1位家人則拿著批上綠色軍服的招魂幡，清楚可見軍服上頭有亮眼的F-16臂章，場景哀戚，令旁人感到鼻酸。

現場媒體向吳父詢問軍方後續會有什麼動作？吳父僅回應「謝謝！」，另外還被問及「有沒有希望讓彥霆入忠烈祠？」吳父則不發一語，上車離去。

隨後不久，家屬離開殯儀館，據了解將前往空軍公墓挑選墓位，預計下午再折回基隆市立殯儀館，會同檢察官進行遺體相驗。

(中時 )

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