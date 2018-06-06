連勝文訪陸 4日會劉結一談青創

2018年06月06日 13:37 中時 藍孝威

藍孝威／北京報導

國民黨中央委員、青年發展基金會董事長連勝文率90名台青赴北京參加「首屆兩岸青年創新創業論壇」，4日與國台辦主任劉結一會面。連勝文說，雙方聚焦兩岸青年的創新和創業合作，希望讓大陸方面了解台灣青年企業家到大陸發展所遇到的問題。6日的論壇開幕式，原定出席的國台辦副主任龍明彪，因赴廈門參加海峽論壇並未現身。

近來許多藍營人士組團赴大陸參訪，例如國民黨副主席郝龍斌率團赴廈門出席海峽論壇，被時代力量立委黃國昌批「赴中朝貢」，率團赴北京的連勝文表示，這種戴紅帽子、不理性的批判，其實也不是第一天發生，已經持續了20幾年。

連勝文強調，他們做的事情都是是為了台灣青年朋友，到大陸尋找發展機會。「因為事實顯示，台灣很多青創，在募資上發生困難，市場規模也受到限制，希望透過公益性的平台，找到合作的可能性。」

日前英國廣播公司BBC的報導形容到大陸發展的台青是「脫台者」，連勝文不以為然的說，60、70年代時的台灣父執輩、台灣青年企業家提著一卡手提箱走天下，為了生存走向全世界，哪裡有機會就必須去哪裡發展，台灣畢竟受限於市場規模，必須走向有機會的地方，為了生存走出去不能稱之為「脫台」，「在我們的地圖裡有中國大陸，可能在民進黨的地圖裡找不到。」

外傳連惠心、連勝文姐弟剛好都在大陸參訪，兩人一南一北，似為父親連戰再次訪問大陸預先鋪路，連勝文笑稱，「我姊姊何時來大陸的，我都不知道！」並且說，目前為止還沒聽說父親有訪問大陸的規劃。

(中時 )