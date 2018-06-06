坂本龍一大師風範 200幸運觀眾親炙

（佳映娛樂提供）

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時報周刊
溫博鈞

2017年4月，日本音樂大師坂本龍一（Ryuichi Sakamoto）在名列美國國家史跡名錄的紐約「公園大道軍械庫」（Park Avenue Armory） 舉辦了兩場微型音樂會，全世界只有兩百名幸運觀眾得以入場，現場感受「教授」坂本龍一親自演奏最新專輯《async》中的嶄新創作和凝鍊氣氛。今年春天，坂本龍一受邀至柏林影展擔任主競賽單元評審，這場音樂會的現場全紀錄電影《坂本龍一：async紐約現場》（Ryuichi Sakamoto async At The Park Avenue Armory）也在柏林影展特別放映，更將於7月份在台灣限量上映。

在這部珍貴的現場紀實影片中，曾得過奧斯卡、金球獎、葛萊美等無數獎項的坂本龍一交織出別於《末代皇帝》、《神鬼獵人》等經典配樂的音樂形貌。他在無蓋平台鋼琴、吉他、玻璃面板及各式電子樂器之間穿梭演奏，創造超脫凡塵的「非同步」音樂。除了沁入靈魂深處的琴音之外，還有呼應俄國電影大師塔可夫斯基《飛向太空》（Solaris）的〈solari〉；充斥摩登電子寂滅色調的〈ZURE〉；擷取義大利金獎導演貝托魯奇《遮蔽的天空》（Sheltering Sky）電影對白、錯落多國語言的朗讀蒙太奇〈fullmoon〉；展現前衛即興的專輯同名曲〈async〉。

即將於7月13號推出紀錄電影《坂本龍一：終章》的發行公司特地引進這部音樂紀實電影《坂本龍一：async紐約現場》，預計於7月13日至7月15日在台北信義威秀影城推出限量場次，預售套票搭配獨家的周邊贈品，詳情請洽佳映娛樂臉書粉絲團。

(時報周刊)

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