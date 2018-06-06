天下第一攤金賞得主揭曉 新秀拚出頭

2018年06月06日 14:02 中時 吳堂靖

台北傳統市場界最高榮譽「天下第一攤」金賞得主6日揭曉。（台北市產發局提供）

台北傳統市場界最高榮譽「天下第一攤」金賞得主6日揭曉！本屆報名人數為歷年之最，由146家攤商角逐14座金賞名額，包含中崙市場的可麗露、士林市場的杏仁蘇、大直市場的小農市集等皆榜上有名，另也增設「崛起新市力」鼓勵攤商二代，展現市場旺盛生命力。

杏仁豆腐、沙魚烟、生魚丼飯等美食一字排開，令人食指大動，台北市府6日舉辦「天下第一攤」金賞頒獎典禮，比賽分為名媛甜點鑑賞、崛起新市力、市場新鮮貨及部落客最愛等四大類，最終選出14攤得主，老店新秀共聚一堂，以「食」會友拚高下，現場宛如一場美食嘉年華。

為了鼓勵新攤商及二代攤商接棒，另新設「崛起新市力」類，由大直市場「五記沙魚烟」、首次報名的士東市場「Go 2 Paint畫畫趣文創藝術工作室」以及網友評價CP值超高的華山市場日本料理店「合掌村」獲得金賞。

台北市長柯文哲致詞表示，台灣夜市、小吃已成為國外遊客眼中的在地特色，希望透過軟硬體的提升、美食評選，多管齊下，鼓勵攤商創新也吸引更多消費者！

台北市場處也將於6月7日起推出「漫遊新市界」活動，攜手網路紅人「星期天配音是對的」，透過聲音帶民眾走訪六大市場 ，7月份則邀請「地方媽媽-秀娥」以直播方式教民眾在家輕鬆做好料，活動訊息可至粉絲團https://www.facebook.com/taipeimarket/ 查詢。

(中時 )