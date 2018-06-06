農民叫苦連天！農委會：香蕉本週六日就會回穩

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連日香蕉、木瓜等農產品下跌，農民叫苦連天，並指政府毫無作為；農委會副主委陳吉仲今受訪表示，現在所有價格，都在農民生產成本價格以上；且農委會會去配合處理格外品的時候，香蕉價格本週六、日就會回穩。

陳吉仲身兼農產品價格小組的召集人，今赴民進黨中常會報告前，被問到近日部分農產價格議題時指出，所有農產品價格，農委會都會在前幾個月甚至一年前有在監控，香蕉就是一個例子，香蕉現在果菜批發市場已經回到每公斤12.5元，產地也正積極在驅逐格外品，外銷在產地都有超過12到20元之間，木瓜今年產量大概在13萬噸左右，也在外銷，產地價格是20元，所以農委會非常有信心這些夏季蔬果供需穩定，價格會在農民的成本之上。

被問到現在產地農民說很苦，沒有感受到政府有些作為？陳吉仲說現在所有價格，都在農民生產成本價格以上，例如，鳳梨目前成本是7.5元左右，產地價格拍賣價約18元，香蕉也是，本週有信心，讓批發市場價格回到15元，其中管銷費用絕對高於農民成本，每公斤6元以上。

陳吉仲強調，很多是因為網路資訊錯誤，包括最近把9年前香蕉的傾倒情形亂傳播及每公斤1元，根本不可能，且農委會絕對會去配合處理格外品的時候，香蕉價格本週六、日就會回穩。

(中時 )

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