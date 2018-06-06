台大周日畢業典禮 郭大維：管確定不出席

2018年06月06日 14:25 旺報 李侑珊

台大即將在本周日舉行畢業典禮，日前台大有師生連署，盼台大校長當選人管中閔能受邀出席，台大代理校長郭大維今（6）日指出，校方對於邀請畢業典禮致詞嘉賓非常慎重，但確定已另邀請演講人，至於台大向教育部提出訴願，郭期望行政院能思考，以及接受台大提出訴願的原由，並速聘管上任為台大校長。

科技部6日下午舉行國際產學聯盟簽約暨剪綵儀式，郭大維受邀出席；面對台大校長遴選案懸而未解，管中閔獲得遴選迄今已4個多月，教育部依舊尚未頒布其校長聘書，台大部分師生日前發動連署，期盼管能現身畢業典禮，並擔任致詞嘉賓，郭在受訪時否認。

據了解，除了管日前受邀參加校方舉行的畢業典禮，近期另還傳出，台大管理學院與EMBA班將再自行舉行畢業典禮，並邀請管前往演說，但面對台大近來因校長遴選案未解，管出席畢業典禮一事，受到校內部分人士激烈反對。

郭大維今在受訪時證實，確定管中閔並未受邀，也不會在畢業典禮致詞，而校方也已安排致詞嘉賓，伴隨畢業典禮即將到來，「這個時間很難變動，很可惜，但我們也很尊敬管校長」，郭說。

至於台大已向教育部提出訴願，郭大維則說，「我們將按照相關行政救濟程序來走」，校方在5月4日收到教部來文後，便已回函，但針對教育部依舊希望台大重啟遴選，台大遴選委員會也認定決定沒有錯，支持大學自主以及遴選結果的立場，也獲得台大校務會議支持，且校方尊重合法產生的遴選委員會。

郭大維進一步指出，希望行政院能夠思考，並接受台大提出訴願的原因與理由，以盡快核定管上任為台大校長。

(旺報 )