傳吳晟為止血擬辭總統府資政？吳音寧否認稱：父親相信我

2018年06月06日 14:17 中時 陳燕珩 、 陳君瑋

2018年6月6日 台北市 台北市議員林瑞圖在議會詢問，聽說吳音寧（左）的父親吳晟打算辭掉總統府資政，為女兒止血，吳音寧語帶哽咽說，父親確實因為她受到情緒上的波及，但他沒有要辭，他願相信自己，她會把事情做好。（陳君瑋攝）

北農總經理吳音寧爭議不斷，連台北市長柯文哲都稱若不處理吳的問題，民進黨會一直流血。市議員林瑞圖今在議會詢問，聽說吳音寧的父親吳晟打算辭掉總統府資政，為女兒止血？吳音寧語帶哽咽說，父親確實因為她受到情緒上的波及，但他沒有要辭，他願相信自己，她會把事情做好。

吳音寧上任後歷經波折，不但被諷為250萬高薪實習生，更惹出北農休市神隱、買菜送家鄉、買洋酒送黨部等爭議，連柯文哲都下令突襲北農查帳，近來吳更是天天被請到市議會備詢，與議員言語交鋒不斷。

林瑞圖今在議場指出，吳面對爭議卻不解釋清楚，不僅讓柯文哲一直背黑鍋，傳出父親吳晟也因為想替女兒止血，考慮請辭總統府資政，林直指吳拖累市長又拖累父親，這樣是不孝。

吳哽咽說，父親確實因為她的事情，受到情緒上的波及，「但我的事情是我的事情」，她有請父親不要擔心自己，她會面對這些事情。

王欣儀追問，吳晟到底有沒有要請辭？吳音寧說，父親沒有提出這件事，「父親支持我做事情，他相信我」。吳強調，從一開始要接這位子，父親就反對她來，但現在父親的態度是要她不卑不亢把事情說清楚，她會實在把事情做好。

王欣儀直言，吳音寧惹出的種種爭議，已經影響那麼多人，造成社會資源的浪費，難道不該檢討自己的專業和能力究竟適不適任嗎？若整個社會對吳有那麼多疑慮，要不要考慮自己請辭？

吳音寧回應，「這些動盪不是因為我」，是因為實在做事的人不懂得面對媒體，不懂得政治權謀算計。此話一出，王欣儀反指這些爭議都是吳自己惹出的，連話都解釋不清楚，這跟不熟悉媒體有什麼關係，議會已經浪費太多時間在討論吳了。

王欣儀接著批柯文哲，每天在議場看起來事不關己，在旁邊幸災樂禍，本來吳音寧的位子有3個人選，是柯同意吳來，原本北農董事會民股也打算提案撤換吳，是副市長陳景峻要保吳，柯之前怕得罪民進黨，現在選舉都分手了，不是應該回到事情的本質嗎？

柯文哲嚴正說，如果要他表態，從韓國瑜到吳音寧，可以看出這社會會被藍綠搞垮，當初韓國瑜一定要換下來嗎？現在吳音寧其實也沒有那麼糟糕，意即這些是政治操作的結果。他強調，就像他當市長第一年也是當得亂七八糟，其實議員說得沒錯，根本不需要為這種事浪費那麼多時間。

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(中時 )