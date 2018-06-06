縣市首長推中小學教室裝冷氣 彭啟明：台北市酷熱須裝

苗栗照南國中。示意圖。（圖/校方提供）

友善列印
中時電子報
氣象專家彭啟明今在臉書上po文。翻攝彭啟明臉書

台北5月高溫飆史上新高，各縣市首長紛提出中小學教室裝冷氣政策，氣象專家彭啟明在臉書上Po文表示，台北盆地熱得最誇張，支持台北市中小學教室裝冷氣，但全台灣不是每個縣市學校都需要裝，有些在郊區的，其實很舒適通風的。

彭啟明今在臉書上po文表示，「氣溫 37度，指的是操場上的溫度還是樹蔭下的溫度?」相信多數大人都答不出來，只有小學生才知道，是樹蔭下的溫度。

他說，他上個月受邀到台北市市政會議，分析天氣熱原因，除氣候與環境因素外，累積起來的熱島效應很有關，當然全台灣各地區都有逐漸變『熱』，但台北盆地內熱得最誇張，高溫熱浪天數這幾年每年超過70天以上。北市工務局很努力要改善，也祭出很多措施，但還是追不上氣候暖化的速度，這是全世界大都市都會面臨的問題。

他在台北念國高中時，連電風扇都沒有，老師會說，到時聯考也都沒有，所以要適應，現在會考都有冷氣了，就以小朋友的健康及學習效率而言，超過一定溫度真的需要。

而全台灣不是每個縣市學校都需要，可以經過統計方式，一年有多少次的熱浪天數，來試算比較一下，這樣看出來，台北的熱天比別縣市可能高出一倍以上，希望縣市首長在年底選舉，不要為了這個冷氣問題衍伸選票考量，大開支票，需要的才要裝，例如有些在郊區的，其實很舒適通風的。

當然校園綠化屋頂也很有用，但台北市內，要能夠全面做到真的很難，學校也可能沒有這樣的人力經費來維護，但還是要努力做，這才是治本的做法。

根據中央氣象局統計，今年5月北市計有4天高溫超過37℃、14天超過35℃，均創台北站設立122年來新紀錄。

(中時電子報)

南北差很大！一片雞排讓台北人落… 科技身分認證小龍蝦 美味風靡成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。