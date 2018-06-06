縣市首長推中小學教室裝冷氣 彭啟明：台北市酷熱須裝

2018年06月06日 14:23 中時電子報 戴安瑋

氣象專家彭啟明今在臉書上po文。翻攝彭啟明臉書

台北5月高溫飆史上新高，各縣市首長紛提出中小學教室裝冷氣政策，氣象專家彭啟明在臉書上Po文表示，台北盆地熱得最誇張，支持台北市中小學教室裝冷氣，但全台灣不是每個縣市學校都需要裝，有些在郊區的，其實很舒適通風的。

彭啟明今在臉書上po文表示，「氣溫 37度，指的是操場上的溫度還是樹蔭下的溫度?」相信多數大人都答不出來，只有小學生才知道，是樹蔭下的溫度。

他說，他上個月受邀到台北市市政會議，分析天氣熱原因，除氣候與環境因素外，累積起來的熱島效應很有關，當然全台灣各地區都有逐漸變『熱』，但台北盆地內熱得最誇張，高溫熱浪天數這幾年每年超過70天以上。北市工務局很努力要改善，也祭出很多措施，但還是追不上氣候暖化的速度，這是全世界大都市都會面臨的問題。

他在台北念國高中時，連電風扇都沒有，老師會說，到時聯考也都沒有，所以要適應，現在會考都有冷氣了，就以小朋友的健康及學習效率而言，超過一定溫度真的需要。

而全台灣不是每個縣市學校都需要，可以經過統計方式，一年有多少次的熱浪天數，來試算比較一下，這樣看出來，台北的熱天比別縣市可能高出一倍以上，希望縣市首長在年底選舉，不要為了這個冷氣問題衍伸選票考量，大開支票，需要的才要裝，例如有些在郊區的，其實很舒適通風的。

當然校園綠化屋頂也很有用，但台北市內，要能夠全面做到真的很難，學校也可能沒有這樣的人力經費來維護，但還是要努力做，這才是治本的做法。

根據中央氣象局統計，今年5月北市計有4天高溫超過37℃、14天超過35℃，均創台北站設立122年來新紀錄。

(中時電子報)