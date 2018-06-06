赴日旅客哭了！Airbnb民宿8成遭下架 訂房取消

2018年06月06日 14:31 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

因應日本《民泊法》，住宿平台Airbnb下架近八成違法民宿。(圖／翻攝自Airbnb官網)

近來許多計畫赴日旅遊的台灣旅客赫然發現訂房被取消，原來是因應日本《民泊法》上路，6月15日前未申請登記的民宿，將被視為違法，旅遊住宿平台Airbnb目前已將所有未正式註冊的民宿下架，約有八成民宿受影響。

根據《民泊法》規定，提供住宿的民宿主人必須先通過正式申請，取得營業執照，納入旅館業規範，包括營業時間、住房設備、管道設立等都將另訂規範。為了因應新法，旅遊住宿平台Airbnb已大規模下架未正式申請註冊的民宿。據統計，該平台原本提供訂房的有6萬多間民宿，下架後只剩1萬3千多間。

PTT上網友哀鴻遍野。(圖/擷取自批踢踢)

由於訂單被迫取消，原本計劃赴日旅遊的民眾崩潰，批踢踢上更一片哀嚎。網友崩潰吶喊「怎麼這麼衰」、「原來八成都不合法 OMG」、「只能自己摸摸鼻子認了」；也有網友認同表示「支持合法民宿」、「一定有貪便宜的會去訂，不小心吃了虧再來哭哭」、「一堆人就愛住違法的 攔都攔不住」。

提醒已利用Airbnb預約住宿的旅客，記得與房東確認，是否已向日本政府申請登記，避免訂房突然被取消，到時欲哭無淚。

(中時電子報)