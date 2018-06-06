科技身分認證小龍蝦 美味風靡成社交新寵

2018年06月06日 14:30 中時電子報 綜合報導

民以食為天，對中國人來說，吃飯不僅是件大事，更是與人交際的重要活動。而近年來小龍蝦儼然已成為年輕人刷屏的社交食物，每到夏秋時分，不管是高級餐廳的餐桌上，還是大街小巷的路邊攤，皆已掀起一股消費風潮。而其中正宗的金誠盱眙龍蝦最受人矚目，精選生長在萬畝「蝦稻共生」養殖基地的小龍蝦，已在「金誠逸APP」和「桃花源記」火熱開售，這個夏天，在十三種香料中徜徉的小龍蝦，即將開啟人們全新味覺新體驗！

美味安心的小龍蝦 來自產業鏈的完整整合

作為夏日必備美食的小龍蝦，不僅要吃得美味，更要吃得放心。近年來，盱眙大力發展龍蝦產業，縣政府與金誠集團通過政企合作，共同打造「盱眙龍蝦小鎮」，圍繞著龍蝦打造的IP經濟，從養殖、採購、加工、包裝、倉儲及物流、品牌推廣到終端消費，打造盱眙龍蝦全產業鏈。

稻蝦共生養出天然美味，科技監控實現生產履歷。

除了運用先端技術改進龍蝦養殖，金誠集團更以產業結合休閒旅遊，成就小鎮獨特的發展趨勢，依循歐美國家腳步，打造獨特的休閒軟實力。立足於千億規模的小龍蝦市場，以小龍蝦為核心，實現養殖戶、企業，及小龍蝦產業鏈上各方的互利共贏，進而發展出小鎮旅遊的成功模式。

稻蝦共生養出天然美味，科技監控實現生產履歷

稻蝦共作是一種「優質稻+N」的生態種養結合模式，被當地農業部譽為「現代農業發展的成功典範，現代農業的一次革命」。從零星養殖到連片成方，從池塘養殖到「蝦稻共生」，在企業帶動下，小龍蝦養殖產業發生變化，也帶給城鎮和鄉村巨大變革。金誠集團在專案運作過程中，堅持以匠人精神智慧養殖的金誠盱眙龍蝦，融入手機端以及物聯網等數位化、智慧化佈局、科技即時監控，使每一隻蝦都有其科技身份認證；正宗盱眙龍蝦將更加便捷高效的走入全國萬千餐桌。

第18屆中國·盱眙（金誠）國際龍蝦節將在6月12日正式拉開序幕。

第18屆中國·盱眙（金誠）國際龍蝦節將在6月12日正式拉開序幕，在開幕前夕的盱眙龍蝦開捕儀式，已在金誠集團蝦稻共生示範園區正式啟動，其蝦稻共生模式、充滿智慧的養殖法，讓前來參加的民眾眼前一亮。透過盱眙政府與金誠集團再次攜手打造2018年的全民龍蝦狂歡盛宴，將龍蝦節再次推向新的巔峰。有興趣前往江蘇旅遊的民眾，不訪趁著龍蝦節來一探小龍蝦的美味。

(中時電子報)