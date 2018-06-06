礁溪天主堂暫定古蹟 半夜被突襲拆毀大半

2018年06月06日 14:33 中時 胡健森

原被宜蘭縣政府文化局列冊追蹤並送入宜蘭縣歷史空間審議會審查，具有暫定古蹟身份的礁溪天主堂，因程序未走完，

文化局也未即時辦理展延，6日被民眾發現建物竟遭拆除大半，文化局趕緊派人前往現場制止工人作業並啟動暫定古蹟程序，另依據建築法向拆除單位開罰3000元，並將緊急召集文資委員會議研議後續處置方案。

興建於1963年的礁溪天主堂在去年11月被宜蘭縣政府文化局列冊追蹤為暫定古蹟，但因原提報資料有誤，導致文化局沒

能即時開會審議通過列為縣定古蹟或歷史建築，也未在6個月期限屆滿前辦理展延作業，結果礁溪天主堂就在空窗期間遭到突襲拆除大半。

文化局長李志勇表示，礁溪天主堂土地所有權絕大部分屬於財團法人天主教會台北教區，一小部分則是國有財產署所有

地上建物則全屬於台北教區的產權，並區分為礁溪天主堂、辦公室及宿舍、慈惠幼稚園、文聲復健院等4棟建築，遭到破

壞拆除的部分包括天主堂的天花板被拆掉一半、天主堂後方工作準備間幾乎全毀、辦公室及宿舍部分拆毀、文聲復健院

的牆面遭挖空拆除等，但主要結構則沒有被動到，只有幼稚園部分保持完整。

縣府文化局表示，礁溪天主堂依文資審議程序屬列冊追蹤狀態，在發現部分建築物遭到拆除後，由代理縣長陳金德裁示

立即依據《文化資產保存法》規定：「遇有緊急情況時，主管機關得逕列為暫定古蹟，並通知所有人、使用人或管理人」，將該棟建物列為暫定古蹟。

另外也要求警察局配合增加巡邏人力，加強設施維護措施以免建築物遭到進一步破壞，對於未經申請許可的偷拆行為，

則先依據建築法向拆除單位進行開罰3000元，文化局也將緊急召集文資委員會議研議後續處置方案。

對於礁溪天主堂建物以突襲方式拆除大半，記者分別詢問財團法人天主教會台北教區、天主教遣使會等單位，都沒有人願意出面回答相關問題。

(中時 )